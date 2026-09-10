  • 10.09.2026, 11:46:02
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Formel 1 live im ORF: Madrid gibt Comeback als GP von Spanien mit neuer Strecke

Von 11. bis 13. September in ORF 1

Wien (OTS) - 

Von 1991 bis 2025 war Barcelona der Austragungsort des Grand Prix von Spanien, an diesem Wochenende kehrt der Formel-1-Zirkus das erste Mal seit 1981 wieder in die spanische Hauptstadt zurück. ORF 1 berichtet vom 11. bis 13. September 2026 live von allen drei Trainings, dem Qualifying und dem Rennen. Ernst Hausleitner und Alex Wurz kommentieren das Rennen, die Interviews im Paddock führt Alina Eberstaller. Während Madrid sein Comeback im Formel-1-Kalender gibt, feiert die neue Rennstrecke ihre Premiere: Der sogenannte „Madring“ wurde erst in diesem Sommer fertiggestellt und wird am Rennwochenende von Kimi Antonelli und Co. eingeweiht. Zwischen den beiden Trainings am Freitag zeigt ORF SPORT + ab 16.00 Uhr den Porsche Supercup sowie am Sonntag ab 9.40 Uhr das Formel-3-Feature-Race.

Der GP-Fahrplan in ORF 1 und auf ORF ON

Freitag, 11. September

13.20 Uhr: Erstes Training
16.00 Uhr: Porsche Supercup (OSP)
16.50 Uhr: Zweites Training

Samstag, 12. September

12.20 Uhr: Drittes Training
15.40 Uhr: F1 News
15.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 13. September

9.40 Uhr: F3 Feature Race (OSP)
13.35 Uhr: F1 News
14.25 Uhr: GP von Spanien

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.

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