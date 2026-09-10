Vom perfekten Knödel und den Auswirkungen von KI: Vierteiliger ORF-III-Themenabend „Gruber forscht“ am 21. September

Wien (OTS) -

Am Montag, dem 21. September 2026, ab 20.15 Uhr steht das ORF-III-Programm ab 20.15 Uhr unter dem Motto „Gruber forscht“. Wissenschafter Werner Gruber verbindet kulinarische Experimente mit Fragen rund um künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft. Vom perfekten Knödel und fliegenden Palatschinken aus seiner Experimentalküche über die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz bis zu den gesellschaftlichen Folgen einer zunehmend von Algorithmen geprägten Welt vermittelt der vierteilige Themenabend Wissenschaft unterhaltsam, verständlich und mit viel Neugier.

Zum Auftakt treffen in „Werner Grubers Experimentalküche – Am Herd mit Christoph ‚Krauli‘ Held“ zwei selbstbewusste Oberösterreicher aufeinander, die beide überzeugt sind, das Geheimnis des perfekten Knödels zu kennen. Während „Krauli“ seine Küchengeheimnisse verrät, nimmt Gruber die entscheidenden Handgriffe wissenschaftlich unter die Lupe und sucht nach den physikalischen Gesetzmäßigkeiten hinter Geschmack und Konsistenz. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, was einen wirklich guten Knödel ausmacht.

Danach widmet sich die Dokumentation „Mensch & KI: Wer denkt hier eigentlich?“ (21.00 Uhr) der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz. Werner Gruber spricht darin mit Expertinnen und Experten wie KI-Pionier Sepp Hochreiter, Politikwissenschafterin Barbara Prainsack sowie Mediziner und Theologe Johannes Huber über die Frage, was Intelligenz bedeutet und wie KI unsere Arbeit, Bildung und unser Leben verändert.

Anschließend geht die Produktion „KI & Gesellschaft: Die neue Ordnung der Welt“ (21.50 Uhr) der Frage nach, wie stark künstliche Intelligenz bereits menschliches Zusammenleben, Politik und Arbeitswelt prägt. Expertinnen und Experten unterschiedlicher Bereiche, darunter Roboterpsychologin Martina Mara, Filmregisseur Robert Dornhelm und Dompfarrer Toni Faber, beleuchten Chancen, Risiken und gesellschaftliche Konsequenzen der neuen Technologie.

Zum Abschluss des Themenabends wird es noch einmal wissenschaftlich-kulinarisch: In der Sendung „Luftikus – von Ballonen, Vögeln und fliegenden Palatschinken“ (22.40 Uhr) widmet sich Werner Gruber dem Auftrieb, dem Flatterflug und der Frage, ob auch eine Palatschinke abheben kann – wissenschaftlich präzise, mit viel Humor und einer ordentlichen Prise Mehlstaub.

Werner Gruber: „Der Alltag ist das größte Labor, das wir haben – wir betreten es nur meistens, ohne es zu bemerken. Man braucht kein Labor, um Naturgesetzen zu begegnen – die Küche reicht völlig. Am Ende des Tages ist Wissenschaft nichts anderes als gut dokumentierter Alltag. Den Abstand zwischen einer Fachpublikation und der Gesellschaft zu verringern ist mein Auftrag.“

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.