Neue Ausgaben: „Die Millionenshow“ startet am 14. September in die Herbstsaison

Wien (OTS) -

Es wird wieder gequizzt – ab 14. September 2026 startet Armin Assinger in eine neue „Millionenshow“-Saison und begrüßt immer montags um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu neuen Ausgaben des Erfolgsquiz. Mit 15 Fragen, vier Antwortmöglichkeiten und drei Jokern können die vier Kandidatinnen und Kandidaten mit Wissen und etwas Glück bis zu einer Million Euro erspielen.

Beim Auftakt am 14. September gehen diese vier Kandidatinnen und Kandidaten an den Start: Nadine Köpf aus Alland, Markus Fleischmann aus Wien, Laura Seebacher aus Bludenz und Peter Seidler aus Graz. Wer als Erste oder Erster den Spung in die Mitte schafft, entscheidet sich mit dieser kniffligen Auswahlaufgabe, bei der es gilt, die Antworten den jeweiligen Begriffen so schnell wie möglich korrekt zuzuordnen:

Von Hitzetagen, Sommertagen, Tropennächten und Eistagen spricht man bei ...?

A: nicht unter 20° Celsius

B: mindestens 25° Celsius

C: mindestens 30° Celsius

D: maximal 0° Celsius

Mehr Quizspaß für die ganze Familie in ORF 2 und auf ORF ON

Noch mehr Quizvergnügen im ORF-2-Programm gibt es am Samstag, dem 26. September, um 20.15 Uhr bei „Universum – Die Show“: Mirjam Weichselbraun lädt erneut zum Quizzen über Themenbereiche aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“-Reihe ein.