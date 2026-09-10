„Bewusst gesund“: Herbst-Check für die Haut – wenn die Sonne Spuren hinterlässt

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 12. September 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Herbst-Check für die Haut – wenn die Sonne Spuren hinterlässt

Wenn der Sommer geht, hinterlässt er manchmal Spuren auf der Haut – beispielsweise in Form von aktinischer Keratose. Diese durch UV-Strahlung verursachte Hautveränderung gilt als Vorstufe von weißem Hautkrebs und tritt besonders häufig bei Menschen auf, deren Haut über Jahre hinweg intensiv der Sonne ausgesetzt war. Die Veränderungen bleiben oft unbemerkt, sind aber nicht unbedingt ungefährlich. Im Herbst ist der richtige Zeitpunkt, die Haut genauer zu beobachten. Denn was zunächst wie eine harmlose, raue Stelle erscheint, kann ein ernstzunehmendes Warnsignal sein. Früh erkannt, lässt sich die aktinische Keratose in den meisten Fällen gut behandeln. Gestaltung: Steffi Zupan

„Golden September“ – ein Monat im Zeichen von Kinderkrebs

Jedes Jahr erkranken weltweit rund 400.000 Kinder und Jugendliche an Krebs, in Österreich sind es 300 bis 350 junge Menschen pro Jahr. Der September steht international als „Golden September“ mit goldenen Schleifen und Beleuchtungen als sichtbares Zeichen dafür, Bewusstsein zu schaffen für diese Erkrankung und für die Anliegen der jungen Patientinnen und Patienten mit ihren Familien. Die häufigsten Tumorarten bei Kindern und Jugendlichen sind Leukämie, Tumore des Zentralen Nervensystems und Lymphome. Obwohl die Heilungschancen speziell in dieser Altersgruppe stark gestiegen sind, gibt es noch viele offene Fragen. An der St. Anna Kinderkrebsforschung wird nach Antworten für bessere Diagnostik und Therapien gesucht. Unter anderem mit eigens entwickelten KI-Anwendungen, erläutert Dr. Sabine Taschner-Mandl, wissenschaftliche Leiterin der St. Anna Kinderkrebsforschung.

Schafgarbe – Heilpflanze am Wegesrand

Sie wächst auf Wiesen, Böschungen oder ganz einfach am Wegesrand und wird dennoch oft übersehen: Die Schafgarbe (Achillea millefolium) zählt zu den traditionsreichsten Heilpflanzen Europas. Die Griechen der Antike gaben ihr den Namen ihres Helden „Achilles“. „Bewusst gesund“ begibt sich gemeinsam mit der Biochemikerin und Kräuterexpertin Renée Schröder auf die Suche nach der vielseitigen Wildpflanze. Sie enthält ätherische Öle, Bitterstoffe, Flavonoide und Gerbstoffe, die mit entzündungshemmenden, krampflösenden und wundheilungsfördernden Eigenschaften in Verbindung gebracht werden. Vor allem Extrakte aus den Blüten der Schafgarbe stehen dabei im Mittelpunkt. Mit wenigen Zutaten lässt sich auch eine heilende Salbe herstellen. „Achillea millefolium“ verbindet jahrtausendealtes Wissen mit moderner Forschung und zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in heimischen Wildpflanzen steckt. Gestaltung: Larissa Putz

„Bewusst gesund“-Tipp: Osteoporose-Therapie

Ein Sturz oder eine falsche Bewegung können bei Osteoporose bereits zu einem Knochenbruch führen. In Österreich sind etwa 750.000 Menschen betroffen, mehrheitlich sind es Frauen. Bei der Erkrankung verlieren die Knochen an Dichte und Stabilität und werden dadurch anfälliger für Brüche. Besonders im Alter können solche Frakturen die Mobilität stark einschränken und zu Pflegebedürftigkeit führen. Gegen Osteoporose lässt sich aber einiges tun: Medikamente, Bewegung und Muskeltraining können helfen, die Knochen zu stärken und das Frakturrisiko zu senken. Über Therapiemöglichkeiten informiert Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Trendsport Roundnet: Spaß mit Netz

In Parkanlagen sieht man immer öfter kleine runde Netze am Boden stehen, umringt von vier Spielerinnen bzw. Spielern, die einen kleinen Ball abwechselnd in dieses Geflecht werfen. Die Rede ist von Roundnet – ein dynamischer Teamsport, der sich in den vergangenen Jahren weltweit immer größerer Beliebtheit erfreut. Oft als Mischung aus Beachvolleyball und Squash beschrieben, bietet Roundnet eine ganz eigene Spielweise, die vor allem Teamgeist, Agilität und schnelle Reaktionsfähigkeit erfordert. Ursprünglich aus den USA stammend, hat sich das Spiel zu einer echten Trendsportart entwickelt. Gestaltung: Vroni Brix