US Open live auf JOYN & PULS 4: Halbfinal-Action mit Sabalenka vs. Pegula und Zverev vs. Khachanov

Wien (OTS) -

Den Auftakt macht das Damen-Halbfinale Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:00 Uhr live auf JOYN. US-Lokalmatadorin Pegula will den Titel-Hattrick von Sabalenka verhindern und ins Finale daheim einziehen. Kommentiert wird die Partie von Bianca Ambros, als Experte analysiert Stefan Koubek das Geschehen. Es könnte zu einem rein US-amerikanischen Finale kommen, denn im zweiten Halbfinale stehen sich Coco Gauff und die Kasachin Jelena Rybakina gegenüber.



Am Freitag folgt das Herren-Halbfinale Alexander Zverev vs. Karen Khachanov ab 20:40 Uhr live im Free-TV auf PULS 4 und im Stream auf JOYN. Nach seinem ersten Grand Slam-Triumph (French Open 2026) will der deutsche Top-Star Zverev nach dem zweiten Major-Titel greifen. Mario Hochgerner führt als Kommentator durch den Tennisabend, unterstützt von den beiden Experten Stefan Koubek und Dennis Novak. Das New Yorker Publikum darf sich bereits auf einen heimischen Star im Finale freuen, denn Francis Tiafoe und Ben Shelton duellieren sich im zweiten Halbfinale.



Die US Open Halbfinal-Spiele am 11. September live auf PULS 4 & JOYN:



Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:00 Uhr live auf JOYN

Kommentatorin: Bianca Ambros

Experte: Stefan Koubek



Alexander Zverev vs. Karen Khachanov am Freitag um 20:40 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Kommentator: Mario Hochgerner

Experte: Stefan Koubek & Dennis Novak



Die US Open Final-Spiele der Damen und Herren live auf PULS 4 & JOYN:



Damen-Finale am Samstag, 12. September 2026 um 21:55 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Kommentatorin: Bianca Ambros

Experte: Stefan Koubek



Herren-Finale am Sonntag, 13. September 2026 um 19:30 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Kommentator: Mario Hochgerner

Experte: Stefan Koubek & Julian Knowle