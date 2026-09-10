Team Tierschutz ist 2: Österreichs größte Tierschutz-Bewegung rettete über 5.000 Wildtiere

Wien/Vösendorf (OTS) -

„ Was vor zwei Jahren das Hochwasser war, war heuer die Hitze. “

Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria

Von 12. bis 16. September 2024 verwüstete eine Hochwasserkatastrophe Teile Österreichs – mit dramatischen Folgen für die Tierwelt. Sinkende Temperaturen und tagelange, massive Regenfälle ließen die Insekten verschwinden. Schwalben fanden keine Nahrung mehr. Es kam zum größten Schwalbensterben des 21. Jahrhunderts.

In jenen Tagen wurden über 7.000 Schwalben im Tierschutzhaus Vösendorf versorgt – gemeinsam mit hunderten Freiwilligen, die Tiere meldeten, einsammelten und brachten. Das war die Geburtsstunde des Team Tierschutz.

Zwei Jahre später ist daraus Österreichs größte Freiwilligenbewegung im Tierschutz geworden: 2.500 Menschen sind aktiv. Den zweiten großen Härtetest lieferte nicht das Wasser, sondern die Hitze. Der Hitzetsunami hat die heimische Tierwelt massiv gefordert. Tierschutz Austria musste allein in diesem Hitzesommer im Tierschutzhaus Vösendorf über 2.000 Wildtiere versorgen – Jungvögel, Mauersegler, Eichhörnchen, Igel, Rehkitze und viele mehr. Ohne das Netz aus Freiwilligen wäre dieser Zustrom nicht zu bewältigen gewesen.

Mitten in dieser Klimakrise zeigte sich erneut, was 2024 begonnen hatte: Menschen greifen zum Handy, melden Tiere in Not, holen sie aus der Hitze und bringen sie nach Vösendorf und zu Partnerstationen. „Es fühlt sich an wie ein Tsunami aus leidenden Wildtieren“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter und Einsatzleiter von Tierschutz Austria. „Mauersegler-Küken flüchten aus überhitzten Nestern, obwohl sie noch nicht fliegen können. Die Tiere kommen dehydriert, entkräftet und oft halb bewusstlos bei uns in Vösendorf an. Ohne die Freiwilligen wäre das nicht zu schaffen.“

Vom Nothilfe-Einsatz zur dauerhaften Bewegung

Aus der Schwalbenkrise von 2024 wuchs eine Struktur, die heuer den zweiten großen Belastungstest bestanden hat:

September 2024: Größtes Schwalbensterben des 21. Jahrhunderts, über 7.000 Schwalben im Tierschutzhaus Vösendorf versorgt, hunderte Freiwillige im Einsatz – Geburtsstunde von Team Tierschutz.

Heute: 2.500 aktive Freiwillige, vernetzt über WhatsApp-Gruppen.

Bilanz: Über 5.000 gerettete Wildtiere.

Alltag: Mehr als 2.000 Team Tierschutz-Einsätze seit dem Hochwasser 2024.

Allein in diesem Hitzesommer: Über 2.000 Wildtiere im Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria versorgt.

Ausbildung: Mehr 160 Team Tierschutz Akademie Teilnehmer:innen, rund 500 Schulungsabsolvent:innen.

„ Dass aus einer Tragödie eine so starke Tierschutz-Bewegung entsteht und diese zwei Jahre später auch den Hitzesommer trägt, zeigt: Tierschutz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen “, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria und Initiator des Projekts. „2.500 Menschen, die nicht nur zuschauen, sondern handeln – das ist eine Erfolgsbilanz. Und zugleich ein Auftrag,“ freut sich Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

Lehren aus Hochwasser und Hitze

Beide Katastrophen haben gezeigt: Es braucht das Ehrenamt für den Wildtierschutz in Österreich. Team Tierschutz setzt deshalb auf nachhaltige Strukturen:

Ausbildungsprogramm „16 Wochen für den Tierschutz“ und die Team Tierschutz Akademie

Katastrophenschutz für Tiere als feste Säule der Arbeit

Schnelle Einsatzkoordination über die Freiwilligen-Gruppen

Finanzielle Basis: Ein Wildtier kostet im Schnitt 28 Euro pro Tag

Damit Hilfe beim nächsten Extremwetter noch schneller greifen kann, ruft Tierschutz Austria zum Spenden für Wildtiere in Not auf. „Ob Sturm, Hochwasser oder Hitzetsunami: Wir müssen sofort reagieren können, ohne wertvolle Zeit zu verlieren“, betont Aschauer.

„Jeder Vogel, der 2024 wieder in den Himmel aufstieg, war ein Symbol der Hoffnung“, sagt Scheidl. „Heute sind es 2.500 Menschen, die diese Hoffnung weitertragen – und bereitstehen, wenn die nächste Krise kommt.“

Team Tierschutz wird mit freundlicher Unterstützung vom Verein der Tierecke umgesetzt.

Mitmachen & unterstützen

Mithelfen: www.team-tierschutz.at

Akademie: www.team-tierschutz-akademie.at

Fotos (honorarfrei):

Einige Höhepunkte