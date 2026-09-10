WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im Oktober 2026

Wien (OTS) -

10. September 2026 - Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im Oktober laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.

5. Bezirk

02.10. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt der IG Kaufleute Wien-Margareten bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz der IG Kaufleute Wien-Margareten hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität sowie Käse aus Vorarlberg und Tirol. Die Termine im Oktober: 1.10. + 08.10. + 15.10. + 22.10 + 29.10.

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im Oktober: 02.10. + 09.10. + 16.10. + 23.10. + 30.10.

9. Bezirk

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im Oktober: 08.10. + 15.10. + 22.10.

12. Bezirk

16.10. Tauschtreff Meidling, MILA Mitmach-Supermarkt, Vivenotgasse 29

Küchengeräte, Wohnaccessoires, Zimmerpflanzen, Werkzeug, Spiel- und Freizeitgeräte: Beim Tauschtreff Meidling wechseln funktionstüchtige Dinge aus Haushalt und Wohnung unkompliziert ihre Besitzerinnen und Besitzer. Das Prinzip ist einfach: Gebrauchtes wird sinnvoll weitergegeben, Nützliches kostenlos mitgenommen. Ohne Voranmeldung können funktionsfähige und saubere Gegenstände in einer Menge mitgebracht werden, die in einen Wäschekorb oder ein Lastenfahrrad passt.

17. Bezirk

02.10. Grätzel Rätsel in Hernals, Elterleinplatz 12, 15.00-22.00 Uhr

Am Fr, 2. Oktober können Teams beim Grätzel-Rätsel den Bezirk ab 15 Uhr erkunden, Unternehmen der Hernalser Kaufleute und Plätze kennenlernen und ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen. Schnappt Euch Euren Sherlock Holmes Hut, eine Lupe :-) und kommt mit Eurem Team zum Grätzel-Rätsel! Den Abend können dann alle ab 18 Uhr bei einem der teilnehmenden Gastronomiebetriebe bei gutem Essen und Trinken und Livemusik gemütlich ausklingen lassen. Es werden die unterschiedlichsten Genres geboten, so wird für alle etwas Passendes dabei sein. Freier Eintritt!



03.10. HerbstAufTakt in Hernals, Alszeilenmarkt,10.00-18.00 Uhr

Am Samstag, 3. Oktober findet in der Zeit von 10 - 18 Uhr der HerbstAufTakt der Hernalser Kaufleute am Alszeilenmarkt statt. Neben dem Wochenmarkt mit vielen Standlern erwartet Euch ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie mit Glücksrad, Kinderstationen u. v. m. Natürlich heißt es auch heuer wieder - Showtime auf der großen Bühne: Andy Lee Lang & Niddl, Wiener Wahnsinn, Der Nino aus Wien uvm.

21. Bezirk

03.10. & 04.10. Stürmische Tage in Stammersdorf, Stammersdorfer Kellergasse

Am 3. und 4. Oktober 2026 wird in der Stammersdorfer Kellergasse wieder der Herbst gefeiert: Sturm, regionale Schmankerl, Musik und ein buntes Kinderprogramm laden zu einem genussvollen Wochenende ein. Die feierliche Eröffnung findet am Samstag um 15.00 Uhr gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Georg Papai statt und wird vom Musikverein Stammersdorf sowie dem Männergesangsverein musikalisch begleitet. Mehr als 50 Gastronominnen und Gastronomen sorgen für kulinarische- und regionale Vielfalt. Auch für die jüngsten Gäste ist einiges geboten: Mit Kaspertheater, Hüpfburg und Karussell kommt bei den Kindern garantiert keine Langeweile auf. Eintritt:frei!

23. Bezirk

09.10. 13. GenussTour, Maurer Hauptplatz, 18.00 - 21.00 Uhr

Die GenussTour ist eine Tradition in Mauer, die niemand mehr missen möchte. Bei diesem kulinarischen Rundgang durch Mauer lernen die Besucher:innen die Geschäfte des Grätzls einmal von einer ganz anderen Seite kennen: Im Bereich Maurer Lange Gasse - Geßlgasse -Speisingerstraße - Maurer Hauptplatz und Endresstraße, warten 13 GenussStationen mit Köstlichkeiten aus verschiedensten Regionen darauf, entdeckt zu werden.

Kostportionen gibt es bereits ab 1 Euro. Darüber hinaus sorgen Live-Musik von „Double Trouble“ (Georg Weilguny und Rafiq Varind) sowie „Lashes and Ties“ (Gerad Bartolovits und Sandrine Rohrmoser) gleichfalls für gute Stimmung.



Liesinger Markt

Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag von 8 bis 17 Uhr eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im Oktober: 02.10. + 09.10. + 16.10. + 23.10 + 30.10.



Bauernmarkt in Mauer

Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im Oktober: 02.10. + 09.10. + 16.10. + 23.10 + 30.10.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos unter wienerleben.wko.at