IRONMAN 2027 in St. Pölten ist ausverkauft

St. Pölten (OTS) -

Das Comeback des IRONMAN 70.3 in St. Pölten sorgt bereits Monate vor dem Rennen für Begeisterung: Nur rund zehn Wochen nach dem Start der Anmeldung wurden am vergangenen Wochenende die letzten verfügbaren Startplätze vergeben. Am Sonntagabend gab IRONMAN über seine Social-Media-Kanäle bekannt, dass das Rennen am 23. Mai 2027 ausverkauft ist. Insgesamt 2.800 Starterinnen und Starter haben sich bereits angemeldet. Die enorme Nachfrage unterstreicht die internationale Strahlkraft der Veranstaltung und macht die Rückkehr des Rennens schon jetzt zu einem großen Erfolg für die Stadt St. Pölten und das Land Niederösterreich.

Sportlanderat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer betont: „Niederösterreich ist ein Land des Sports und ein verlässlicher Partner für internationale Großveranstaltungen. Der frühzeitige Ausverkauf beweist, dass die Rückkehr des IRONMAN 70.3 nach St. Pölten die richtige Entscheidung war. Dieses Rennen bringt sportliche Höchstleistungen, internationale Aufmerksamkeit und starke wirtschaftliche Impulse in die gesamte Region. Gemeinsam werden wir für die Athletinnen und Athleten sowie für die Zuschauer ein großartiges Sportfest auf die Beine stellen.“

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler unterstreicht: „Dass der IRONMAN 70.3 St. Pölten bereits so kurze Zeit nach Öffnung der Anmeldung ausverkauft ist, übertrifft selbst unsere hohen Erwartungen. Die 2.800 Anmeldungen zeigen eindrucksvoll, welchen Stellenwert unser Rennen in der internationalen Triathlon-Szene genießt. St. Pölten hat sich über viele Jahre einen hervorragenden Ruf als Sport- und Veranstaltungsstadt erarbeitet. Wir freuen uns darauf, im Mai 2027 wieder Athletinnen und Athleten sowie ihre Familien und Fans aus zahlreichen Nationen bei uns begrüßen zu dürfen.“

Die große internationale Beteiligung macht sich bereits bei den St. Pöltner Beherbergungsbetrieben bemerkbar. Zahlreiche Athletinnen und Athleten reisen gemeinsam mit ihren Familien, Betreuungspersonen und Freunden an und verbringen mehrere Tage in der Stadt und der Region.

Hotelier Leo Graf bestätigt die außergewöhnlich starke Nachfrage: „Die Rückkehr des IRONMAN 70.3 ist für St. Pölten und die heimischen Beherbergungsbetriebe eine ausgezeichnete Nachricht. Unser Hotel ist für das gesamte Wochenende bereits vollständig ausgebucht. Das zeigt, welche enorme wirtschaftliche Bedeutung eine internationale Sportveranstaltung dieser Größenordnung für die Stadt hat. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und auf ein großartiges Rennwochenende.“

Auch Alex Meder vom Hotel "Das Alfred" berichtet von einer hervorragenden Buchungslage: „Die Nachfrage rund um den IRONMAN 70.3 ist außergewöhnlich hoch. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir bereits keine freien Zimmer mehr. Eine Veranstaltung wie diese bringt Gäste aus vielen Ländern nach St. Pölten und stärkt damit nicht nur die Hotellerie, sondern auch die Gastronomie, den Handel und den Tourismus in der gesamten Region.“

Der IRONMAN 70.3 St. Pölten wurde von 2007 bis 2019 insgesamt 13-mal unter der Marke IRONMAN ausgetragen und entwickelte sich zu einem Fixpunkt im österreichischen und internationalen Triathlon-Kalender. Im Jahr 2027 kehrt die traditionsreiche Veranstaltung wieder in die europäische IRONMAN-Rennserie zurück.

Alle Infos online auf www.sportlandnoe.at/ironman-2027-ist-ausverkauft/

Für weiter Rückfragen: Patrick Pfaller, Leitung Presse & Kommunikation, SPORTLAND Niederösterreich, Kontakt: +43 676 812 19876, [email protected]