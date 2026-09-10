ASFINAG Verkehrsausblick: Ferienende sorgt für starke Rückreisewelle

Wien (OTS) -

Mit dem Ende der Sommerferien in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark ist am Wochenende mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen. Gleichzeitig enden auch die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg. Auf den Nord-Süd-Achsen treffen daher Rückreiseverkehr Richtung Deutschland und Österreich sowie weiterhin starke Reiseströme Richtung Süden aufeinander.

Besonders betroffen sind die A 2 Süd Autobahn, die A 10 Tauern Autobahn, die A 11 Karawanken Autobahn sowie die A 12 Inntal Autobahn und die A 13 Brenner Autobahn.

Staurisiko besteht insbesondere:

auf der A 2 vor der Tunnelbaustelle auf der Pack

auf der A 10 vor der Mautstelle St. Michael sowie im Bereich der Baustelle zwischen Eben und Flachau

auf der A 11 vor dem Karawankentunnel

auf der A 12 und A 13 vor der Luegbrücke

Auf der Luegbrücke stehen weiterhin durchgehend zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Lkw, Busse und schwere Gespanne müssen den linken Fahrstreifen benutzen.

Baustellen mit erhöhtem Staurisiko

A 1: Hauptbauphase zwischen Haag und St. Valentin gestartet

Mit 7. September hat auf der A 1 West Autobahn zwischen Haag und St. Valentin die Hauptbauphase der Generalsanierung begonnen. Bis Anfang Dezember fällt je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen weg. Zusätzlich ist die Anschlussstelle Haag in Fahrtrichtung Salzburg bis 8. November gesperrt. Vor allem an verkehrsstarken Tagen ist mit Verzögerungen zu rechnen.

A 8: Totalsperre Welser Westspange

Kommende Woche startet die ASFINAG mit der Generalerneuerung der Tunnel Noitzmühle und Steinhaus an der A 8 Innkreis Autobahn (Welser Westspange). Dafür ist die Totalsperre der A 8 Richtung Süden – von der Anschlussstelle Wels-West bis Knoten Voralpenkreuz (A 1/A 8/A 9) – vom 15. September bis Anfang Juli 2027 erforderlich. Die beschilderte Umleitung führt über die A 25 Welser Autobahn Richtung Linz/Wien bis zum Knoten Haid und weiter auf der A 1 West Autobahn in Richtung Voralpenkreuz und Salzburg.

Abfahrtssperren auf A 10 Tauern Autobahn

Bis einschließlich 13. September gelten auf der A 10 zudem weiterhin Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich dürfen bestimmte Anschlussstellen im Land Salzburg nicht verlassen. Zusätzlich gilt zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael Tempo 100.

Mehr Infos gibt es auf www.asfinag.at/a10.

Grenzkontrollen sorgen weiterhin für Wartezeiten

Bei der Einreise aus Ungarn, der Slowakei und Slowenien finden weiterhin Grenzkontrollen statt. Auch bei der Ausreise nach Deutschland kann es weiterhin zu Wartezeiten kommen:

European Bike Week am Faaker See

Bis Sonntag, 13. September, findet rund um den Faaker See die European Bike Week statt. Im Raum Faak und Villach ist daher mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Höhepunkt ist die Harley-Parade am Samstag, 12. September.

Im Zuge der Veranstaltung werden am Samstag zwei Anschlussstellen vorübergehend gesperrt:

A 10 Anschlussstelle Villach-Ossiacher See: 12 bis 15 Uhr

A 2 Anschlussstelle Wernberg (Abfahrt): 13 bis 15 Uhr

Sonstige Sperren

A 2: Vollsperre bei Laßnitzhöhe

In der Nacht von Samstag, 12. September, auf Sonntag, 13. September, wird nahe Laßnitzhöhe eine Brücke über der A 2 abgetragen. Dafür muss die A 2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Süden zwischen Gleisdorf-West und Laßnitzhöhe von 20 bis 6 Uhr früh gesperrt werden. Die lokale Beschilderung ist zu beachten.

Der Transitverkehr wird über die S 6 Semmering Schnellstraße, die S 35 Brucker Schnellstraße und die A 9 Pyhrn Autobahn umgeleitet. Für den lokalen Verkehr steht die beschilderte Umleitung U 54 zur Verfügung.

S 6: Nachtsperren wegen Tunneltests

Von Montag, 14. September, bis Freitag, 18. September, werden auf der

S 6 Semmering Schnellstraße in den Tunneln Oberaich, Niklasdorf und Massenberg Tests der elektronischen Anlagen durchgeführt.

Dafür wird die S 6 zwischen Bruck-West und Leoben-West jeweils von 20 bis 5 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die B 116 und das Stadtgebiet von Leoben umgeleitet.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn. Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die A 10 eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten