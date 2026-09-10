PALAIS UNPLUGGED: Neue Konzertreihe des Theatermuseums

Wien (OTS) -

Mit PALAIS UNPLUGGED startet im Herbst 2026 eine neue Konzertreihe, die junge österreichische Bands in den Eroica-Saal des Palais Lobkowitz bringt. Den Auftakt machen JULIA EFFEKT am 27. September und Djaro & die anonymen Melancholiker am 5. Oktober. Der Ticketverkauf startet am 11. September.

Vom Punkkeller in den Eroica-Saal

Im Herzen von Wien, nahe der Hofburg, befindet sich eines der ältesten und bedeutendsten Barockpalais: das Palais Lobkowitz. Wo sonst Theatergeschichte und die Geschichte des Palais im Mittelpunkt stehen, zieht künftig auch zeitgenössische Musik ein. PALAIS UNPLUGGED setzt auf unmittelbare Konzerterlebnisse in besonderer Atmosphäre. Künstlerinnen und Künstlern, die derzeit die junge österreichische Musikszene prägen, wird in einem außergewöhnlichen historischen Konzertsaal – in dem schon Ludwig van Beethoven seine „Eroica“ erstmals vor Publikum aufführte – eine Bühne geboten.

Zum Auftakt am Sonntag, 27. September, ist die Wiener Band JULIA EFFEKT zu Gast. Die fünfköpfige Gitarren-Formation aus Wien zeigt hautnah, was „die letzte deutsche Welle“ auf dem Kasten hat. Die Band verbindet New Wave und Post-Punk mit einer eigenen Mischung aus Melancholie und Widerstand. Hier treffen Flirrende Gitarren, treibende Beats und polternder Bass auf kantige Melodien mit dunkler Stimme. Mit ihrem 2025 erschienenen Debütalbum Nachtparkett hat die Gruppe in der deutschsprachigen Musikmedienlandschaft bereits außergewöhnlich gute Rezensionen eingefahren. So feierte der FALTER: Julia Effekt – Nachtparkett: ein Debüt des Jahres!

Am Montag, 5. Oktober, bringen Djaro & die anonymen Melancholiker ein Stück Linz ins Palais Lobkowitz. Ihre Musik erzählt von rostender Industrie, hellen Tagen am Donaustrand, durchzechten Altstadtnächten und der Zerrissenheit ihrer Generation. Mit Akkordeon, Cello, Gitarre und Perkussion bewegt sich die Band zwischen luftig-orchestralen Arrangements und tanzbaren Liedern. Dazwischen gibt’s Geschichten, mehrstimmige Chorsätze und reichlich Gelegenheit zum Mitsingen. Im Juni 2026 erschien bereits ihr zweites Studioalbum „Stahlstadtpoesie“.

Das Palais Lobkowitz: neuer Kultur- und Veranstaltungsort

Mit PALAIS UNPLUGGED erweitert das Theatermuseum sein Programm um ein neues Format und öffnet seine historischen Räume für eine junge Generation österreichischer Musikschaffender und Musikfans. Die Konzertreihe richtet sich insbesondere an ein Publikum zwischen 18 und 35 Jahren und ist Teil einer Entwicklung, mit der sich das Haus derzeit neu aufstellt und verstärkt als außergewöhnlicher Kultur- und Veranstaltungsort auch für jene positioniert, die das Haus bisher noch nicht für sich entdeckt haben.

PALAIS UNPLUGGED setzt dabei bewusst auf Nähe: Die Konzerte finden als Sitzkonzerte mit begrenzter Besucher:innenzahl im Eroica-Saal statt. Vor und nach den Auftritten bietet sich Gelegenheit, mit einem Gratis-Getränk den Abend ausklingen zu lassen.

Tickets sind ab 11. September 2026 im Online-Ticketshop erhältlich.



PALAIS UNPLUGGED ist eine Kooperation des Theatermuseums mit der KAPUM Agency, die visuelle Erzählformen und Kulturformate an der Schnittstelle von zeitgenössischer Kultur, Musik und Kommunikation entwickelt.

Das Theatermuseum ist ein Museum des KHM-Museumsverbands, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.

PALAIS UNPLUGGED

Junge österreichische Musik im Palais Lobkowitz

Konzerte im Eroica-Saal, Palais Lobkowitz, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

Sonntag, 27.9.2026, 19.30 Uhr – Julia Effekt

Montag, 5.10.2026, 19.30 Uhr – Djaro & die anonymen Melancholiker



Tickets: Ꞓ 24

Erhältlich im Onlineshop des Theatermuseums im Palais Lobkowitz.



Änderungen vorbehalten.

Ein ausführlicher Pressetext sowie Fotos der Künstlerinnen und Künstler stehen hier zum Download zur Verfügung.

Das Theatermuseum ist ein Museum des KHM-Museumsverbands, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.