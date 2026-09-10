Tanz und Zellen, Weisheit der Ameisen: Wenn Wissenschaft zur Kunst wird

Weiden am See (OTS) -

Wissenschaft und Kunst gelten im Alltag oft als Gegenpole: hier die kühle, nüchterne Datenanalyse, dort der emotionale, intuitive Ausdruck. Das zweitägige Pilotprojekt „The Big Picture“ im Veranstaltungszentrum Winzerkeller in Weiden am See bricht mit diesem Klischee.

Unter dem Generalthema Evolution suchen Wissenschaftler:innen, Musiker:innen, Tänzer:innen und bildende Künstler:innen nach Mustern, die unsere Welt prägen. „Wissenschaft liefert uns das rationale Fundament, um die Natur zu verstehen – aber sie allein reicht nicht aus“, erklärt Mitinitiator Gottfried Himmler. „Kunst vermag Bedeutung durch Staunen und sinnliche Erfahrung zu schaffen. Die Welt entfaltet sich nach physikalischen Mustern, doch Sinn und Schönheit sind Dimensionen, die wir Menschen hineintragen. Genau diesen Raum des Staunens wollen wir öffnen.“, ergänzt der Maler R. Friedrich Bliem.

Vom Hörsaal auf den Tanzboden

Der Samstag-Nachmittag spannt einen weiten Bogen: vom biologischen Fachvortrag über eine geführte Gemälde-Ausstellung („Science Art“) bis hin zur Performance, die Musik, Tanz und Malerei verbindet.

“In „Emerging from unknown colours“ setzen wir uns damit auseinander - wie entsteht überhaupt etwas, Muster, Strukturen, Neues? Improvisieren als Ensemble bedeutet, dem Unvorhersehbaren gegenüber offen zu sein und aufmerksam wahrzunehmen, was im Entstehen begriffen ist. "Intuitiv erfassen wir oft vieles in seiner Komplexität, ohne schon vorher einen bestimmten Plan zu haben, und so wächst im besten Fall spielerisch etwas, das mehr als die Summe seiner Teile ist...” (Eva Schaller, Tänzerin)

Auch scheinbar kleine Naturwunder rücken ins Zentrum: Der Vortrag und Workshop „Ameisen – Die geheimen Herrscherinnen der Welt“ widmet sich den erstaunlichen Selbstorganisation-Mustern kollektiver Insektenstaaten. "Das ist Evolution zum Anfassen und liefert Denkanstöße für menschliche Gesellschaften und Organisationen“, so die Biologin Magdalena Sorger.

R. Friedrich Bliem zeigt eine über Jahrzehnte entwickelte Reihe von Gemälden, die Wissenschaft nicht erklärt, sondern als Ästhetik und Emotion im Bereich der Zellbiologie und Evolution erfahrbar macht. Die Ausstellung lädt dazu ein, in Bildwelten der Entwicklung des Lebens einzutauchen und Wissenschaft als Raum für Neugier und Vorstellungskraft zu erleben.

Zum Mitmachen: Das Workshop-Programm

„The Big Picture“ setzt bewusst darauf, Theorie und Praxis zu verbinden und lädt zum Ausprobieren und Forschen ein:



Im Tanz-Workshop am Samstag erkunden Teilnehmer:innen jeden Alters Bewegungsmuster, Rhythmus und Dynamik im Raum – ohne Vorkenntnisse, alle bewegungsbegeisterten Menschen sind willkommen. „Tanzen ist eine Form von Wissen. Es geht darum, wie unsere Wahrnehmung, aber auch innere Bilder uns im wahrsten Sinn des Wortes bewegen können, um dem tänzerischen Ausdruck Raum zu geben.“

Im Ameisen-Workshop am Sonntag geht es für Interessierte direkt in die Praxis. Familien, Kinder und Erwachsene erforschen spielerisch die faszinierende Organisation und Kommunikation der Insektenstaaten. „Wer Ameisenvölker hautnah studiert, begreift rasch, wie aus simplen Regeln verblüffend komplexe Systeme entstehen. "Das ist Evolution zum Anfassen und liefert Denkanstöße für menschliche Gemeinschaften.“

Niederschwelliger Dialog auf Augenhöhe

Den Initiatoren ist wichtig, dass „The Big Picture“ ein offener, lockerer Treffpunkt ist, um sich gemeinsam großen Fragen anzunähern.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, kulinarische Verpflegung ist für registrierte Gäste inkludiert. Es gibt viele Pausen zum Essen, Trinken und Plaudern, oder einfach zum Verschnaufen. „Wir wollen keine belehrenden Vorlesungen halten, sondern nach dem Vortrag und der Performance bei einem Glas burgenländischem Wein auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen“, so der Moderator Philipp Dexheimer. Das Pilot-Event soll den Grundstein legen, um das Festival als wiederkehrendes Forum im Burgenland zu etablieren.

Infobox:

Was: The Big Picture – Ein kleines Festival für große Fragen (Pilotprojekt 2026)

Wann: Samstag, 19. September (ab 11:00 Uhr) & Sonntag, 20. September 2026 (ab 10:00 Uhr)

Wo: Veranstaltungszentrum Winzerkeller, 7121 Weiden am See

Teilnahme: Eintritt frei / Spenden bei der Registrierung erbeten: www.the-big-picture.at