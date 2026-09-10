Jugend Eine Welt: Wie ein Testament benachteiligten Kindern Zukunft schenkt

Wien (OTS) -

„Testamentsspenden sind für Organisationen wie Jugend Eine Welt von unschätzbarem Wert. Sie ermöglichen uns, langfristig zu planen und unsere Bildungs- und Sozialprojekte nachhaltig zu unterstützen. Denn bei den von Jugend Eine Welt unterstützten Programmen in Lateinamerika, Afrika, Asien und Südeuropa geht es nicht nur darum, kurzfristig Hilfe zu leisten. Kinder und Jugendliche sollen über Jahre hinweg Zugang zu Schule, Berufsausbildung und sozialer Unterstützung erhalten. Mit einer Testamentsspende bekommen sie die Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten“ , erklärt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, anlässlich des „Internationalen Tag des Testaments“ am 13. September.

Testamentsspenden gewinnen an Bedeutung

Auch nach dem Tod Gutes tun: Diese Einstellung hat in den vergangenen zehn Jahren unter den Österreicherinnen und Österreichern deutlich an Bereitschaft und Bedeutung gewonnen. 2025 stammte bereits jeder neunte Spendeneuro (122 Mio. Euro von einem Gesamtvolumen von 1,07 Mrd. Euro) aus einer Testamentsspende. Darüber hinaus kann sich mittlerweile jede fünfte Österreicherin bzw. jeder fünfte Österreicher mit einem Alter über 40 Jahren vorstellen, einmal das eigene Vermögen oder zumindest einen Teil davon gemeinnützigen Zwecken zu hinterlassen. Zu diesem Ergebnis gelangte das European Research Network on Philanthropy (ERNOP), das in seiner Studie „Philanthropy in Europe“ neben Österreich auch 22 weitere europäische Länder unter die Lupe genommen hat. „Ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, tief berührt und sehr dankbar, wenn sich jemand für eine Testamentsspende an unsere Organisation entscheidet“, erklärt Heiserer. „Wenn eine Testamentsspende bei uns einlangt, wissen wir: Ein Mensch hat sich zu Lebzeiten Gedanken darüber gemacht, was bleiben soll. Dieses Vermächtnis kann in einem unserer Projekte über viele Jahre weiterwirken. Das ist eine ganz besondere Form der Nachhaltigkeit.“

Ein Leben für die Jugend: Das Vermächtnis von Olga Harant

Wie persönlich ein solches Vermächtnis sein kann, zeigt das Beispiel von Olga Harant (1950–2025). Die langjährige Unterstützerin von Jugend Eine Welt war Sprachlehrerin und erste Oberstudienrätin am Militärgymnasium in Wiener Neustadt. Zeitlebens widmete sie sich der Förderung junger Menschen. Bildung war für sie Beruf und Berufung. „Olga Harant lag die Zukunft benachteiligter Kinder und Jugendlicher weltweit am Herzen. Ihr Leben lang glaubte sie an die Kraft von Bildung und an das Potenzial junger Menschen. Mit ihrer Testamentsspende setzte sie ihr Engagement über ihren Tod fort, ihre Überzeugung lebt weiter und ihr Vermächtnis unterstützt Bildungsprojekte, die jungen Menschen in Ländern des Globalen Südens Zugang zu Bildung und Ausbildung und damit die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben eröffnen. Dafür sind wir ihr zutiefst dankbar“, so Heiserer.

Vermächtnisse schaffen neue Möglichkeiten

Testamentsspenden sind für Jugend Eine Welt weit mehr als eine finanzielle Unterstützung. Sie schaffen zusätzlichen Spielraum für die Arbeit der Organisation und tragen dazu bei, bestehende Programme abzusichern, Projekte zu erweitern und neue Initiativen auf den Weg zu bringen. Gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, wo nachhaltige Strukturen über viele Jahre aufgebaut werden, entfalten testamentarische Zuwendungen somit eine besondere Wirkung. „Die Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig. Ein Geldbetrag, ein Sparbuch oder andere Wertgegenstände, bis zu Immobilien. All diese Zuwendungen können im Leben benachteiligter Kinder und Jugendlicher viel bewirken. Wenn Sie sich für eine Testamentsspende entscheiden, sind wir sehr dankbar. Denn Sie vertrauen uns wichtige Mittel für die weltweite Hilfe an“ , so Heiserer.

Wir beraten Sie gerne

Sie haben Fragen zur Erstellung Ihres Testaments und einer Testamentsspende? Informationen finden Sie unter www.jugendeinewelt.at/testament. Dort können Sie auch den Jugend Eine Welt-Testamentsratgeber kostenlos bestellen und finden Termine kommender kostenloser Notarveranstaltungen der „Initiative Vergissmeinnicht“. Heiserer: „Natürlich können Sie sich mit Ihrer Frage zur Testamentserstellung oder zu unseren Hilfsprojekten auch direkt an uns wenden. Sie gehen damit keinerlei Verpflichtungen ein. Wir stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung!“

Kontakt:

Ing. Reinhard Heiserer

Gründer und Geschäftsführer Jugend Eine Welt

Tel.: +43 1 879 07 07 – 07

Mail: [email protected]

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!