  • 10.09.2026, 10:18:02
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ORF Radio-Symphonieorchester Wien lädt am 18. September zu unterhaltsamen Familienkonzert ins ORF RadioKulturhaus

Mit Video-Livestream auf radiokulturhaus.ORF.at; ab 26. Oktober on demand auf ORF KiDS

Wien (OTS) - 

Beim Familienkonzert „Abenteuer Klassik“ am Freitag, dem 18. September 2026, um 17.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus begeben sich junge und jung gebliebene Musikbegeisterte (geeignet für Kinder ab sechs Jahren) gemeinsam mit dem ORF RSO Wien auf eine musikalische Abenteuerreise, die zeigt, wie Komponistinnen und Komponisten schon lange vor dem modernen Reisen Europa durchquerten, dabei neue Klänge und Ideen aufnahmen und Werke schufen, die mit mitreißenden Rhythmen und vielen „Aha“-Momenten bis heute begeistern. Dirigent Tobias Wögerer führt das Orchester durch das unterhaltsame Programm, gespielt werden Stücke von Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Gioachino Rossini, Jean-Baptiste Lully, Johann Strauss (Sohn), Béla Bartók, Lili Boulanger, Edvard Grieg und Johannes Brahms. Moderiert wird der Nachmittag von Leonard Eröd, Fagottist des ORF RSO Wien und Musikvermittler, sowie Lena Grandl-Grossmann von ORF KiDS.

Das Konzert wird für ORF KiDS aufgezeichnet und am 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, im Stream auf https://kids.ORF.at veröffentlicht.

Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.ORF.at, das gesamte ORF-RadioKulturhaus-Programm unter https://radiokulturhaus.ORF.at.

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