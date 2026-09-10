Nach einem Jahr - Dachgleiche für die neue Speisenversorgung in der Klinik Donaustadt

Wien (OTS) -

Aus der Baustelle wird zunehmend ein Gebäude: Mit der Fertigstellung des Rohbaus ist ein wesentlicher Schritt beim Projekt „Neue Speisenversorgung“ der Klinik Donaustadt geschafft. Der Neubau wird künftig eine moderne neue Produktionsküche, ein Mitarbeiter*innenrestaurant, Büroräume für Küchenverwaltung sowie Technikräume mit zugeordneten Nebenräumen beherbergen. Bis Ende 2027 entstehen auf einer bebauten Fläche von rund 3.846 Quadratmetern insgesamt rund 9.363 Quadratmeter Bruttogeschossfläche.

„Mit der neuen Speisenversorgung investieren wir nachhaltig in die Zukunft des Wiener Gesundheitsverbundes. Eine moderne Gesundheitsversorgung braucht auch eine moderne und leistungsfähige Verpflegung. Die neue Produktionsküche schafft die Voraussetzungen für eine größere Kapazität und zeitgemäße Abläufe“, sagt Generaldirektorin Stellvertreter des Wiener Gesundheitsverbund Herwig Wetzlinger.

Die neue Produktionsküche soll künftig neben der Klinik und dem Campus Donaustadt auch die Klinik Floridsdorf mitversorgen. Dadurch wird die Kapazität um rund 40 Prozent erweitert. Bei Vollauslastung können rund 13.500 Mahlzeiten pro Tag produziert werden – davon 11.500 für Patient*innen und 2.000 für Mitarbeiter*innen. Für die Beschäftigten entsteht außerdem ein Mitarbeiter*innen-Restaurant mit rund 300 Sitzplätzen.

„Für ein Krankenhaus ist die Speisenversorgung ein unverzichtbarer Teil des täglichen Betriebs. Sie betrifft unsere Patient*innen ebenso wie die vielen Mitarbeiter*innen, die jeden Tag hier arbeiten. Deshalb ist die neue Speisenversorgung für unser Haus von großer Bedeutung“, betont Manfred Führer, Technischer Direktor Klinik Donaustadt.

Umstellung auf Cook & Chill

Mit dem Neubau wird auch das Produktionsverfahren der Küche modernisiert. Die bisherige Cook-&-Hold-Versorgung wird künftig durch Cook & Chill ersetzt. Dabei werden die Speisen nach der Zubereitung schnellgekühlt, portioniert und zu einem späteren Zeitpunkt unter kontrollierten Bedingungen regeneriert. Das Verfahren ermöglicht eine zeitliche und räumliche Entkoppelung der Arbeitsabläufe sowie eine Kühlbevorratung von bis zu 72 Stunden.

Auch für den Bezirk ist die Weiterentwicklung des Klinikstandorts von Bedeutung.

„Gesundheit fängt beim Essen an – das wissen wir aus dem eigenen Alltag, und im Spital gilt das erst recht. Gerade die Klinik Donaustadt ist für die Menschen im Bezirk enorm wichtig, umso mehr freue ich mich, dass hier in die Infrastruktur investiert wird. Das stärkt den Standort und kommt am Ende genau dort an, wo es zählt – bei den Patient*innen und bei den Mitarbeiter*innen, die jeden Tag in der Klinik ihr Bestes geben“, sagt Jing Hu, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat sowie Bezirkssprecherin Donaustadt.

Straffer Zeitplan

Der Baustart erfolgte Anfang September 2025. Bis Ende Februar 2026 wurden vorgezogene Maßnahmen und die Tiefgründung durchgeführt. Die Dimensionen der bisherigen Bauarbeiten sind beeindruckend: Rund 28.000 Kubikmeter Erdreich wurden ausgehoben. Für Baugrubenumschließung und Fundierung wurden etwa 550 Pfähle mit einer Gesamtlänge von rund 5.500 Metern hergestellt. Dafür kamen rund 110 Tonnen Bewehrungsstahl zum Einsatz.

„Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, welche Dimensionen dieses Projekt hat. Gleichzeitig war es eine große Teamleistung: Den anfänglichen Verzug aufzuholen und den Rohbau trotz der schwierigen Bedingungen im Sommer termingerecht fertigzustellen, war nur durch die enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten möglich“, erklärt Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement.

Nächste Phase: Gebäudehülle und Innenausbau

Mit dem Abschluss des Rohbaus beginnt nun die nächste Bauphase. Zunächst werden die Fassade und die Dichtheit der Gebäudehülle hergestellt. Danach kann der Innenausbau starten.

Die Übergabe des Gebäudes an die Nutzer*innen ist für Ende 2027 vorgesehen. Der Nutzungsbeginn ist für Mitte 2028 geplant.

Damit geht ein Projekt, das im September 2025 mit den ersten Bauarbeiten begonnen hat, in seine nächste entscheidende Phase: Schritt für Schritt entsteht die Infrastruktur für eine moderne Speisenproduktion, die künftig einen wichtigen Beitrag zur Versorgung am Standort Donaustadt und darüber hinaus leisten wird.

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Fotocredit: Wiener Gesundheitsverbund/David Bohmann