  • 10.09.2026, 10:00:02
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"Erlebnis Österreich": Die beste Zeit. 50 Jahre Wiesen Festivals

Eine Dokumentation aus dem Landesstudio Burgenland am Sonntag, dem 13. September 2026, 16.30 Uhr, ORF 2

Eisenstadt (OTS) - 

Die kleine burgenländische Gemeinde Wiesen ist nicht nur für ihre Erdbeeren bekannt, sondern auch für ihre großartigen Musikfestivals. Seit mittlerweile 50 Jahren gibt es dort im Sommer die feinsten Konzerte von den bekanntesten internationalen Größen des Jazz bis zu aktuellen österreichischen Musikern.

Manche bezeichnen es als burgenländisches Woodstock. Tatsächlich gibt es selten ein Musikevent, das eine so glanzvolle und ereignisreiche Vergangenheit hat wie das „Jazzfestival Wiesen“. Entstanden aus einem Wirtshaus mit Livemusik, dem heutigen Jazzpub Wiesen, wurde es ein Kultfestival mit allen Größen der Jazz-, Pop- und Rockmusik. In den letzten Jahrzehnten kamen auch noch Reggae, Afropop und viele andere Stilrichtungen der modernen Unterhaltungsmusik dazu.

Miles Davies, Dollar Brand, Al Jarreau und viele andere große Jazzer sind am Festivalgelände in Wiesen zu Gast gewesen. Inzwischen hat sich das Programmspektrum erweitert. Österreichische Künstler wie Gert Steinbäcker, aber auch Kabarettisten und DJs treten hier auf und finden ein begeistertes Publikum. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass das Festival seit 50 Jahren von der Familie Bogner organisiert wird. Franz Bogner war der Pionier der Veranstaltung und seine Kinder Juliane und Franz Peter führen den Betrieb mit dem gleichen Enthusiasmus weiter.

Die Dokumentation zeigt am Sonntag, dem 13. September 2026, um 16.30 Uhr in ORF 2, die großen Künstler von damals, Konzerte mit heutigen Stars wie The Wailers, Alpha Blondy und die schottische Kultband Nazareth inklusive Geburtstagstorte zum 50. Geburtstag.

Gestaltung: Peter Nagy
Redaktion: Inge Maria Limbach
Kamera: Flora Drapal

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Mag. (FH) Barbara Marchhart
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