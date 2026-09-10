ÖVP – Figl/Mayer: KI-gestützte Zukunftswerkstatt tourt durch alle 23 Wiener Bezirke

Wien (OTS) -

Die vor rund einem Jahr gestartete Zukunftswerkstatt der Wiener Volkspartei macht nun in allen 23 Wiener Bezirken Station. Bereits mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich aktiv eingebracht und damit gezeigt, wie groß das Bedürfnis der Bevölkerung nach echter Teilhabe an der Gestaltung der eigenen Stadt ist. Um diesen Dialog flächendeckend zu vertiefen, schickt die Volkspartei ab sofort einen eigenen Kampagnenbus durch die gesamte Bundeshauptstadt. „Wir wollen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg Politik machen, sondern zuhören und gemeinsam konkrete Lösungen erarbeiten. Mit unserer Tour kommen wir direkt vor die Haustür der Bürgerinnen und Bürger“, betont der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl.

Diese Vor-Ort-Initiative verbindet klassische Bürgernähe mit moderner Technologie (diese wurde in den bisherigen Rückmeldungen der Zukunftswerkstatt als große Chance begriffen) und setzt damit neue Maßstäbe in der politischen Interaktion. Im Rahmen der Tour kommt die erste politische KI-gestützte Straßenkampagne Österreichs zum Einsatz, mit der die Ideen und Vorschläge der Wienerinnen und Wiener systematisch aufgenommen und direkt für die politische Arbeit nutzbar gemacht werden. „Wir verbinden Innovation mit gelebter Bürgerbeteiligung. Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz hilft uns, die vielen wertvollen Rückmeldungen strukturiert auszuwerten und schnell in konkrete Konzepte zu übersetzen – denn jede Stimme und jede Idee zählt“, erklärt Landesgeschäftsführer Lorenz Mayer mit Blick auf das Versagen der rot-pinken Stadtregierung bei transparenter Bürgereinbindung.

Den vorläufigen Höhepunkt der Zukunftswerkstatt bildet dann am 26. September der Zukunftskongress der Wiener Volkspartei. Hier sollen die bisherigen Rückmeldungen und Ideen zusammengeführt und gemeinsam weiterentwickelt werden. Dabei geht es um die zentralen Zukunftsfragen Wiens und alle Wienerinnen und Wiener sind eingeladen, hier mitzuarbeiten. Die Wiener Volkspartei fordert SPÖ und Neos auf, die Anliegen der Wienerinnen und Wiener endlich ernst zu nehmen und transparente sowie moderne Werkzeuge der Einbindung in der Stadtpolitik zu verankern. Die Bevölkerung darf bei zukunftsweisenden Entscheidungen nicht länger außen vor gelassen werden. Alle Wienerinnen und Wiener sind herzlich eingeladen, die Haltestellen des Busses in ihren Bezirken zu besuchen oder sich online unter zukunftswerkstatt.wien zu beteiligen. „Nutzen Sie die Gelegenheit, reden Sie mit und gestalten Sie die Zukunft unserer Stadt aktiv mit – wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch“, so Figl und Mayer abschließend.