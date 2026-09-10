Grüne Wieden/Riepl: Autofreier Schulvorplatz Phorusgasse kommt dauerhaft

Wien (OTS) -

Der Vorplatz der Volksschule Phorusgasse auf der Wieden wird dauerhaft autofrei. „Dadurch gewinnen die Schulkinder mehr Platz, es ist für alle sicherer und zudem auch kostengünstiger“, fasst der stellvertretende Bezirksvorsteher und Sprecher der Grünen Wieden, Pascal Riepl, die Vorteile zusammen. „Es war klar, dass die zweimal tägliche Absperrung nur eine Übergangslösung sein kann. Wir haben uns immer für einen dauerhaft sicheren Schulvorplatz eingesetzt und mit einer einfachen Pollerlösung einen rasch umsetzbaren Weg vorgeschlagen“, so Riepl.

Mehr Freiraum für die Kinder

Durch die dauerhafte Absperrung wird es mehr Platz und Sicherheit für die Schulkinder geben. „Die räumlichen Verhältnisse in der Schule sind beengt. Ein dauerhaft autofreier Vorplatz ist mehr als eine Verkehrslösung. Die Kinder bekommen direkt vor ihrer Schule einen sicheren zusätzlichen Freiraum, den sie auch während des Tages für Pausen, Bewegung oder Unterricht im Freien nutzen können“, so Riepl.

Dauerhafte Lösung spart Kosten

Aus Sicht der Grünen spricht auch wirtschaftlich viel für die dauerhafte Lösung. Die Übergangslösung kostete durch den Einsatz von Sicherheitsdiensten für die mobile Absperrung jährlich 8.500 Euro. „Eine einfache Pollerlösung kostet voraussichtlich nur wenige tausend Euro - und das nur einmal. Es macht wenig Sinn, Jahr für Jahr Geld für eine provisorische Lösung auszugeben, wenn wir mit einer dauerhaften Sperre mehr Sicherheit und mehr nutzbaren Freiraum schaffen können“, so Riepl.

Platzgestaltung gemeinsam mit Kindern und Eltern

Mit der Entscheidung für einen autofreien Schulvorplatz beginnt nun die nächste Phase. „Wir freuen uns sehr, dass der Schulvorplatz kommt. Jetzt geht es darum, wie wir diesen Raum bestmöglich für die Kinder gestalten: mehr Grün, Sitzmöglichkeiten, Spiel und Bewegung oder auch Platz für Unterricht im Freien. Darüber wollen wir gemeinsam mit Kindern, Eltern und Anrainer:innen sprechen“, so Riepl.

Die Petition der Grünen Wieden bleibt daher vorerst geöffnet. Ihr Schwerpunkt verändert sich jedoch: Jetzt wollen die Grünen nun darauf achten, dass die Pollerlösung rasch umgesetzt wird und so mit einfachen Mitteln ein attraktiver und kindgerechter Freiraum entsteht.

Fest vor der Volksschule am 15. September

Am Dienstag, 15. September, ab 15:30 Uhr laden die Grünen Wieden zu einem Fest vor der Volksschule Phorusgasse ein:

ab 15:30 Uhr Gratis-Eis für die Kinder

16:00 Uhr Kasperltheater

ab 16:30 Uhr Kinderradspaß

Beim Fest wollen die Grünen außerdem Ideen und Wünsche für die zukünftige Nutzung des autofreien Schulvorplatzes sammeln. Weitere Informationen und Petition: wieden.gruene.at/petition-phorusgasse