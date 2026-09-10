SGS-TÜV Saar GmbH als Technischer Dienst für GRA-Schulungen beim Kraftfahrt-Bundesamt gelistet

Sulzbach (OTS) -

Die SGS-TÜV Saar GmbH ist vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in das Verzeichnis der autorisierten Technischen Dienste für die Durchführung von GRA-Schulungen aufgenommen worden. GRA steht für genehmigungsrelevante Anforderungen im Zusammenhang mit automatisierten und vernetzten Fahrzeugen. Die Schulungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen für moderne Fahrzeugtechnologien und richten sich an Akteure der Automobilindustrie.

Die Aufnahme in das Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamts erweitert das Schulungsangebot der SGS-TÜV Saar GmbH im Bereich Fahrzeughomologation und Typgenehmigung. Das Unternehmen begleitet Hersteller, Zulieferer und weitere Akteure der Automobilindustrie bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Bewertung neuer Fahrzeugtechnologien.

GRA-Schulungen vermitteln Kenntnisse zu relevanten Genehmigungs- und Bewertungsprozessen für moderne Fahrzeugsysteme. Die Inhalte orientieren sich an den geltenden gesetzlichen Vorgaben sowie den Anforderungen der Genehmigungsbehörden.

"Die Aufnahme in die Liste der autorisierten Technischen Dienste bestätigt unsere technische Expertise und unser Engagement für hohe Qualitätsstandards", sagt Christian Bräunig, Leiter des Technischen Dienstes der SGS-TÜV Saar GmbH. "Mit unseren GRA-Schulungen bieten wir eine Weiterbildung, die aktuelle regulatorische Anforderungen und praktische Anwendungsbeispiele miteinander verbindet."

Die Schulungen werden von Fachleuten mit Erfahrung in nationalen und internationalen Genehmigungsverfahren durchgeführt. Ziel ist es, Teilnehmenden einen Überblick über die regulatorischen Rahmenbedingungen und deren praktische Umsetzung im Entwicklungs- und Genehmigungsprozess zu vermitteln.

Weitere Informationen zum Verzeichnis der autorisierten Technischen Dienste für GRA-Schulungen stellt das Kraftfahrt-Bundesamt unter folgendem Link bereit:

https://ots.de/HbATm6

Über SGS-TÜV Saar & SGS

Die SGS-TÜV Saar GmbH ist aus einem Joint-venture der SGS-Gruppe Deutschland und des TÜV Saarland e.V. hervorgegangen. SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wir betreiben ein Netzwerk von über 2.500 Laboratorien und Geschäftseinrichtungen in 115 Ländern, unterstützt von einem Team von über 100.000 engagierten Fachleuten. Mit über 145 Jahren Erfahrung im Dienstleistungsbereich vereinen wir die Präzision und Genauigkeit, die Schweizer Unternehmen auszeichnen, um Organisationen dabei zu helfen, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen.