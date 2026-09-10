Das Programm der Village Season 2026/27 im Tanzquartier Wien

Wien (OTS) -

Das künstlerische Leitungsduo des Tanzquartier Wien (TQW), Isabel Lewis und Rio Rutzinger, präsentierte heute das Programm der Spielzeit 2026/27. Mit dem Jahresschwerpunkt „The Village“ rückt das TQW Fragen des Zusammenlebens und des Miteinanders in einer Zeit zunehmender Zersplitterung in den Mittelpunkt. Dabei erweitert das TQW seinen Aktionsradius über das MuseumsQuartier hinaus und kooperiert mit einer Vielzahl von lokalen Partner*innen und Institutionen.

„The Village wird zu einer Denkfigur für Nähe: dafür, wie Erinnerung geteilt wird, wie sich Beziehungen über die Zeit formen und wie kollektives Leben offen bleiben kann für Differenz, Veränderung und Neuordnung. Wir lassen uns dabei von außergewöhnlichen Künstler*innen leiten, die uns daran erinnern, dass Gemeinschaft nichts Selbstverständliches ist, sondern etwas, das immer wieder gemeinsam hergestellt, erprobt, neu gedacht und praktiziert wird“, so Isabel Lewis und Rio Rutzinger.

Saisonauftakt: Klapping in Floridsdorf

Am 18. September eröffnen Performancekünstler Ahilan Ratnamohan und KlappSquad die Saison und verwandeln in einer partizipativen Performance mit Vereinskicker*innen die Rituale des Fußballs in Streetdance.

Festival feiert 20 Jahre Doris Uhlich

Mit BOOM TSCHAK: 20 Jahre Doris Uhlich widmet das Tanzquartier Wien der Lokalmatadorin und international gefeierten Choreografin von 5. November bis 5. Dezember eine große Personale zwischen radikaler Körperkunst, Tanz, Sound und Exzess. Von den Anfängen bis zu den großen Erfolgen: Das Festival spannt den Bogen vom Frühwerk zu aktuellen Produktionen und zeichnet eine künstlerische Praxis nach, die stetig erweitert hat, wer und was auf der Bühne erscheinen kann.

Performances: lokale Premieren und internationale Highlights

Die gefeierte Performancekünstlerin Dana Michel verwandelt in YOU CANNOT CAN ein Schwimmbad in einen Ort der Konfrontation mit Angst und fragiler Resilienz (25.–26.09.). Karin Pauer spürt in ghosts & monsters dem nach, was in instabilen Ökologien bleibt und neu erscheint (08.–10.10.). Der Betrieb untersucht im 15. Bezirk die Metaphern des öffentlichen Diskurses (14.10.–14.11.). Ulduz Ahmadzadehs neues Stück NO GODS LAND durchquert die Ruinen vergangener Zivilisationen und mündet in ein Symposium über die Zukunft des Tanzerbes.



Weitere Höhepunkte der Village Season 2026/27: Uraufführungen lokaler Größen wie Philipp Gehmacher, Amanda Piña, Claudia Bosse und Luca Bonamore, österreichische Erstaufführungen internationaler Choreograf*innen wie Maria Hassabi, Kate McIntosh und Alberto Cortés, das Nachwuchsfestival Rakete, das queere Performancefestival S_P_I_T_ und der Flavourama Europe Qualifier.

Im Bereich Research vertiefen Workshops, Labore, Buchpräsentationen, Symposien und Podiumsdiskussionen das Performanceprogramm bei freiem Eintritt. Das umfangreiche Workshop-Programm punktet mit einem breiten Angebot für alle Tanzbegeisterten.

Detailliertes Programm und Tickets unter www.tqw.at

Pressemappe und Foto-Download: www.tqw.at/presse