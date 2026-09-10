Generali Österreich tritt dem UN Global Compact bei

Wien (OTS) -

Die Generali Österreich ist dem United Nations Global Compact beigetreten. Damit verpflichtet sie sich ihre Strategie und Geschäftspraktik an den zehn universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten sowie zur Erreichung der Sustainable Development Goals beizutragen. Mit der Teilnahme intensiviert die Generali den internationalen Austausch und dokumentiert ihre Fortschritte transparent. Das Netzwerk bietet Zugang zu Know-how, Best Practices und einem globalen Dialog rund um zukunftsfähiges Wirtschaften.

„Die Generali begleitet Menschen und Unternehmen langfristig und orientiert ihr Handeln an ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitszielen. Die zehn Prinzipien und die Sustainable Development Goals des UN Global Compact bieten einen wichtigen Orientierungsrahmen dafür. Als Versicherung wollen wir dazu beitragen, Resilienz und Zukunftsfähigkeit zu stärken und nachhaltige Entwicklungen für unsere Kund_innen, Mitarbeiter_innen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.

So lebt die Generali Nachhaltigkeit im Alltag

Nachhaltigkeit bildet in der Generali einen wesentlichen Bestandteil unternehmerischer Entscheidungen entlang der Wertschöpfungskette. Sie ist fest in der Strategie „Lifetime Partner 27: Driving Excellence“ der Generali Group verankert.

Bei der Zeichnung von Risiken werden beispielsweise neben wirtschaftlichen Aspekten auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigt. Unternehmen, die mit Kohle- und Waffenproduktion, Umweltvergehen, Menschenrechtsverletzungen oder Korruption in Verbindung stehen, erhalten im Rahmen der konzernweiten Richtlinien keine Versicherungsdeckung.

Auch bei der Veranlagung setzt die Generali auf klare Nachhaltigkeitskriterien. Die Vermögen von Kund_innen werden unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren investiert. Zudem unterstützt die Generali Group mit Investments die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Seit 2018 fließt ein wesentlicher Teil der Neuinvestitionen in entsprechende Anlageprodukte.

Weitere Schwerpunkte liegen auf Prävention und Gesundheitsförderung, Diversität und Chancengleichheit sowie dem verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Informationen.

UN Global Compact Netzwerk Österreich

„Wir heißen die Generali herzlich im UN Global Compact Netzwerk Österreich willkommen. Der UN Global Compact bietet einen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns, den Austausch von Erfahrungen und Perspektiven mit anderen Teilnehmenden sowie die transparente Kommunikation über erzielte Fortschritte. Als internationale Initiative unter dem Mandat der Vereinten Nationen bietet der UN Global Compact die Möglichkeit, globale Herausforderungen gemeinsam zu adressieren und Lösungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung zu gestalten", so Stefanie Weniger, Executive Director des UN Global Compact Netzwerk Österreich.

Das UN Global Compact Netzwerk Österreich unterstützt österreichische Unternehmen und Organisationen dabei, die Zehn Prinzipien des UN Global Compact konkret in ihre Strategien und Prozesse zu übersetzen. Der Fokus liegt auf Lernen und Vernetzung: Teilnehmende profitieren von nationalen, europäischen und internationalen Veranstaltungen, Workshops und dem Zugang zur globalen UN Global Compact Academy mit E-Learning-Angeboten und Tools. Thematisch werden sämtliche Themen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung abgedeckt. Die Angebote richten sich an Unternehmen aller Branchen, Größen und Wissensstände.