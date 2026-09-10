Minishetlandpony „Enjoy“ begeistert Bewohnerinnen und Bewohner im PBZ Melk

St. Pölten (OTS) -

Für strahlende Gesichter sorgte kürzlich der Besuch des Minishetlandponys „Enjoy“ im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Melk. Das Pony, das einer Mitarbeiterin des Hauses gehört, stattete den Bewohnerinnen und Bewohnern einen besonderen Besuch ab und wurde dabei schnell zum Publikumsliebling.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ließ es sich nicht nehmen, bei diesem Termin dabei zu sein und die positiven Auswirkungen tiergestützter Begegnungen unmittelbar mitzuerleben. Sie unterstrich die Bedeutung solcher Angebote: „Tiergestützte Aktivitäten sind eine wertvolle Ergänzung in der Betreuung älterer Menschen. Sie fördern Lebensfreude, schaffen Nähe und schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern unvergessliche Augenblicke. Der Besuch von Enjoy hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel positive Wirkung in solchen Begegnungen steckt.“

Tierbesuche sind ein wertvoller Bestandteil moderner Pflege- und Betreuungsangebote. Sie können das emotionale Wohlbefinden fördern, soziale Kontakte anregen und positive Gefühle wecken. Gerade für ältere Menschen schaffen Begegnungen mit Tieren oft Momente der Freude, Geborgenheit und Aktivierung. Auch Menschen mit demenziellen Erkrankungen reagieren häufig besonders positiv auf die Anwesenheit von Tieren.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner nutzten die Gelegenheit, das Pony zu streicheln, mit ihm in Kontakt zu treten und persönliche Erinnerungen an frühere Erlebnisse mit Tieren aufleben zu lassen.

„Es sind die kleinen, besonderen Momente, die den Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner bereichern. Der Besuch von Enjoy hat viele Menschen zum Lächeln gebracht und für zahlreiche schöne Gespräche gesorgt. Dafür bedanken wir uns herzlich bei unserer Mitarbeiterin und ihrem tierischen Begleiter“, betont die Leitung des Pflege- und Betreuungszentrums.

Der Besuch des freundlichen Minishetlandponys wird den Bewohnerinnen und Bewohnern noch lange in Erinnerung bleiben und zeigt einmal mehr, wie wichtig abwechslungsreiche und lebensnahe Angebote für das Wohlbefinden der Menschen in den Pflege- und Betreuungszentren sind.

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