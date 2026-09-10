EasyPark-Daten zeigen: Österreich bei Urlaub mit Auto unter den Top 5-Destinationen in Europa

Wien (OTS) -

Datenschatz von mehr als 400.000 Parkvorgängen ausgewertet

Unangefochtene Top-Destinationen der EasyPark-Nutzer:innen innerhalb Österreichs sind Wien und Innsbruck

Auswertung zeigt Trend zu längeren Aufenthalten der EasyPark-Nutzer:innen im Sommer 2026

Daten wurden aggregiert und anonymisiert ausgewertet

Die Halbzeitbilanz der österreichischen Tourismus-Sommersaison verzeichnete zuletzt neue Höchstwerte bei den Besucherzahlen. EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive, nahm dies zum Anlass, um seinen Datenpool von rund 400.000 mittels der EasyPark-App getätigten Parkvorgängen von ausländischen Nutzer:innen in Österreich aus dem Sommer 2026 zu analysieren. Die Auswertung eröffnet einen einzigartigen Einblick in das Mobilitätsverhalten von Teilen der Österreich-Urlauber:innen, die diesen Sommer mit dem Auto angereist sind. Dabei zeichnen sich ein Trend zu Rundreise-Routen und konträre Mobilitätsmuster zwischen Ost- und Westösterreich ab.

Parkvorgänge vervierfacht: Österreich unter Europas Top 5 EasyPark-Destinationen

In Wien und Innsbruck, den beiden mit Abstand beliebtesten Zielen für ausländische EasyPark-Nutzer:innen in Österreich, machten diese im Sommer 2026 rund 15 % aller Unique User aus – ein Anteil, der seit 2023 stabil in diesem Bereich liegt. Gleichzeitig werden heute in absoluten Zahlen rund viermal mehr Parkvorgänge mit der EasyPark-App in Österreich abgewickelt als noch 2023. „Wir beobachten in unseren Daten einen deutlichen Anstieg grenzüberschreitender Parkvorgänge – auch, weil immer mehr internationale Gäste unsere App kennen und nutzen. Das zeigt: Urlaubsreisen mit dem eigenen Auto sind weiterhin beliebt, da Reisende Flexibilität bei der Planung schätzen“, erklärt Markus Heingärtner, Geschäftsführer EasyPark Österreich. Zudem zählt Österreich 2026 zu den fünf europäischen Urlaubsdestinationen mit den meisten grenzüberschreitenden Parkvorgängen seit Jahresbeginn. „Unsere Daten zeigen, dass Fahrerinnen und Fahrer eine ihnen vertraute und europaweit verfügbare Park-App bei grenzüberschreitenden Reisen als Komfort schätzen und gerne nutzen“, so Heingärtner.

Rundreisen werden beliebter, Zwischenhalte vor allem in Westösterreich

Ein weiteres Ergebnis der Auswertung ist ein sich abzeichnender Trend unter ausländischen EasyPark-Nutzer:innen, diesen Sommer mehrere, über zwei bis vier Tage verteilte Destinationen in Österreich zu besuchen. Im Schnitt waren es 2,4 Städte in 3,4 Tagen. Damit deutet sich unter den EasyPark-Nutzer:innen eine messbare Verschiebung an – von Reisen zu einem einzigen Reiseziel hin zu Rundreisen mit verschiedenen Stopps. Die Daten zeigen dabei, dass die Destinationen für Rundreisen vor allem in Westösterreich liegen.

Konträre Mobilitätsmuster zwischen Ost- und Westösterreich

Die Herkunft entscheidet über das Ziel: EasyPark-Nutzer:innen aus Polen (57 %), der Slowakei (46 %) und Ungarn (37 %) besuchen bevorzugt Wien. Deutsche, Schweizer und Niederländische User zieht es dagegen fast ausschließlich in den Westen – nach Tirol und Vorarlberg; nur rund 5 Prozent der deutschen Parkvorgänge entfallen auf die Bundeshauptstadt. Der typische Wien-Besucher parkte diesen Sommer laut EasyPark-Daten im Schnitt 3,9-mal für jeweils rund eine Stunde. Anders die typischen Besucher im Westen: Sie parkten im Schnitt zweimal im selben Zeitraum für jeweils rund 2,5 Stunden mit der EasyPark-App.

Durch die Analyse großflächiger Mobilitäts- und Bewegungsmuster liefert EasyPark als Teil der Arrive-Gruppe Erkenntnisse, die Städte beim Aufbau einer nachhaltigen urbanen Infrastruktur unterstützen. Angesichts des zunehmenden grenzüberschreitenden Verkehrs reichen diese Einblicke von der Optimierung der Parkplatzverfügbarkeit bis hin zum Management saisonaler Belastungsspitzen und Verkehrsstaus.

Zur Methodik – was die Daten zeigen und was nicht

Datenbasis sind über 400.000 Parktransaktionen von EasyPark-Konten mit ausländischem Herkunftsland in Österreich zwischen 1. Juni und 14. August 2026. Die Daten bilden das Handyparken an bewirtschafteten öffentlichen Parkflächen ab – vor allem in rund 150 in Städten und Gemeinden sowie an Seen und Ausflugszielen. Nicht erfasst sind Gäste, die am Automaten zahlen, in Hotelgaragen oder auf unbewirtschafteten Flächen parken oder ohne Auto anreisen. Herkunftsland bezeichnet das Land des Kundenkontos.

Über EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive