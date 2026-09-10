Konferenz der Rechnungshöfe: Effiziente Zusammenarbeit im Mittelpunkt

Wien (OTS) -

Am 8. und 9. September fanden sich die Direktor*innen der acht österreichischen Landesrechnungshöfe (LRH), des Stadtrechnungshofes Wien (StRH) sowie ein Vertreter und die Präsidentin des Rechnungshofes zu Abstimmungsgesprächen im südsteirischen Gamlitz zusammen. Die jährliche Sitzung stellt sicher, dass Prüfungen durch Einrichtungen der externen Finanzkontrolle koordiniert ablaufen und Doppelgleisigkeit vermieden wird, was nicht zuletzt die Effizienz der öffentlichen Finanzkontrolle sicherstellt.

Im Mittelpunkt der Konferenz stand die Zusammenarbeit der Kontrolleinrichtungen, aber auch dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) wurde breiter Raum eingeräumt, zumal das von den LRH, dem StRH Wien und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführte Projekt „Optimierung der Prüfungsfunktion durch Künstliche Intelligenz“ abgeschlossen werden konnte.

Koordinierte Vorgehensweise als Garant für Transparenz

Darüber hinaus tauschten sich die Teilnehmer*innen zu prüfungsrelevanten Themen wie unter anderem Parteienprüfung, Amtshilfeersuchen von Strafverfolgungsbehörden, Nennung von Auftragnehmer*innen in Prüfberichten, Vollständigkeitserklärungen sowie zu Projektarbeiten beim Universitätslehrgang „Public Auditing“ aus.

„Ziel der gemeinsamen Planung ist es, künftige Herausforderungen koordiniert und effizient zu bewältigen und damit die externe Finanzkontrolle insgesamt weiter zu stärken“, betont Werner Sedlak, Direktor des Wiener Stadtrechnungshofes.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass ein abgestimmtes Vorgehen wertvolle Synergien schafft. Dadurch können vorhandene Ressourcen gezielter und effizienter e eingesetzt und zugleich ein einheitlicher Prüfungsansatz auf österreichweiter Ebene sichergestellt werden.

Weiterführende Informationen: stadtrechnungshof.wien.gv.at

Pressefoto: presse.wien.gv.at/bilder

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