KLANGLICHT kommt nach Wien: Der Schwarzenberggarten wird zur Bühne für Licht- und Klangkunst

Wien (OTS) -

Licht, Klang, Natur und Geschichte verbinden sich ab Herbst mitten in Wien zu einem außergewöhnlichen Kunsterlebnis. Wo jetzt noch das Theater im Park die Menschen begeistert, verwandelt KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT ab 23. Oktober 2026 den gesamten Schwarzenberggarten – vom Palais am Schwarzenbergplatz bis hinauf zur vierten Ebene beim Schloss Belvedere – in eine eindrucksvolle, ruhige Welt.

Zwischen alten Bäumen, entlang verborgener Wege und über die vier Terrassen des historischen Gartens führt ein atmosphärischer Rundgang durch internationale und österreichische Licht- und Klangkunst. Immersive und interaktive Kunstwerke laden Groß und Klein zum Entdecken ein, während der stimmungsvolle Winter Garden mit Punsch und Kulinarik das Erlebnis abrundet.

Mit KLANGLICHT IM PARK kommt das von den Bühnen Graz initiierte Kunstfestival KLANGLICHT erstmals nach Wien. In Graz schreibt KLANGLICHT seit 2015 eine Erfolgsgeschichte, es hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu Österreichs größtem Licht- und Klangfestival und zu einem Fixpunkt im Grazer Kulturkalender entwickelt. Allein die Jubiläumsausgabe 2025 begeisterte mehr als 108.000 Besucher:innen. Nun kommt KLANGLICHT erstmals nach Wien. Gleichzeitig mit der Premiere in Wien eröffnet am 23. Oktober 2026 auch KLANGLICHT in Graz und macht damit erstmals zwei Städte zeitgleich zur Bühne für Licht- und Klangkunst.

„Seit vielen Jahren verfolge ich aufmerksam und mit großer Bewunderung, was Bernhard Rinner und Birgit Lill-Schnabl mit Klanglicht in Graz erschaffen haben – ein Format, um das ich Graz ehrlich beneide. Umso mehr freut es mich, dass wir dieses einzigartige Erfolgsformat nun gemeinsam nach Wien bringen und eine künstlerisch gestaltete Oase der Ruhe in der Stadt öffnen." Georg Hoanzl, Initiator Theater im Park und KLANGLICHT IM PARK.

Ein historischer Garten in neuem Licht

Im Mittelpunkt von KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT steht einer der besonderen historischen Grünräume der Stadt: Der Schwarzenberggarten wird selbst zur Bühne für das Zusammenspiel von zeitgenössischer Kunst, Natur und Geschichte. KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT ist mitten in Wien und doch fernab allen Trubels eine Oase der Ruhe. Wenn die Nächte länger werden kehrt in diesem großräumigen, über vier Ebenen angelegten englischen Garten ein neuer Rhythmus ein. Mit Lichtachsen und Klangräumen übersetzt zeitgenössische Kunst die bewusst komponierte Welt von damals in einen spannenden Dialog zwischen Gestern und Heute, Licht und Schatten, Inszenierung und Natürlichkeit, Ruhe und Geselligkeit. Strahlen fluten den Raum und Farben ihre Umgebung. Bunte Portale und Wege voller Worte tun sich auf – bis wir sogar dem Mond begegnen.

Dem Mond auf Augenhöhe begegnen

Zu den Höhepunkten von KLANGLICHT IM PARK zählt Luke Jerrams „Museum of the Moon“. Die monumentale Mondinstallation bringt den Erdtrabanten in faszinierender Detailtreue in den Schwarzenberggarten und lässt das Publikum dem Mond auf Augenhöhe begegnen.

Das Programm präsentiert darüber hinaus zahlreiche künstlerische Positionen aus dem In- und Ausland: Katja Paternoster wirft Licht auf stilles Leben, Alfredo Barsuglia eröffnet neue Perspektiven des Miteinanders. Mit Philipp Artus entstehen eigene Traumlandschaften, während Yasuhiro Chida die Frage aufwirft: Folgt das Licht uns oder wir ihm? Arbeiten von Joschua Hohenbrink, OchoReSotto, Javier Riera, Hartung & Trenz, Miriam Hamann und Bart Ensing ergänzen den Rundgang.

Der Vorverkauf für KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT hat bereits begonnen. Tickets und laufend aktualisierte Informationen zum Festival gibt es auf klanglichtimpark.at. Damit alle Besucher:innen KLANGLICHT IM PARK mit genügend Freiraum und in entspannter Atmosphäre erleben können, erfolgt der Einlass in gestaffelten Zeitfenstern. Wir empfehlen daher, Tickets frühzeitig zu buchen und sich so die gewünschte Einlasszeit zu sichern. Gutscheine sind eine nette Geschenkidee, die für leuchtende Augen sorgen werden.

KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT

23. Oktober 2026 bis 10. Jänner 2027

Schwarzenberggarten am Schloss Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 25, 1030 Wien

Information & Tickets: https://klanglichtimpark.at

Presseinformationen & Bildmaterial: https://klanglichtimpark.at/presse-material

Unser besonderer Dank gilt der Fürstlich Schwarzenberg’schen Familienstiftung als Gastgeberin und Kooperationspartnerin, den Bühnen Graz als Lizenzpartnerin von KLANGLICHT sowie unseren Partnern vor Ort — insbesondere dem Team des Palais Schwarzenberg und dem Stöckl im Park.