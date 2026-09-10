Presseeinladung: Roundtable zum neuen Klimagesetz mit Katharina Rogenhofer, Helga Kromp-Kolb und Sigrid Stagl

Wien (OTS) -

Das neue Klimagesetz kommt. Aber was bringt es wirklich?

Die Regierung hat sich auf Eckpunkte für ein neues Klimagesetz geeinigt: drei Säulen, ein Klimafahrplan, eine Steuerungsgruppe. Klingt nach Fortschritt – aber reicht das für echte Planungs- und Investitionssicherheit? Wir schauen genau hin: Was steht drin, was fehlt noch, und was braucht es aus Sicht von Wissenschaft und Wirtschaft, damit das Gesetz tatsächlich wirkt?

Die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, lädt zum Online-Roundtable:

Wann & Wo:

23.9.2026 von 17:00 – 18:30 Uhr, online

Meeting-Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhZTcyZjctYjY3Yi00NjkwLWFiNGUtMzQxZTlhZTk4ZGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b57117-8c80-4341-81a7-84ff31ea7169%22%2c%22Oid%22%3a%22ae3862bd-c097-417d-8f4f-d71b14402f9e%22%7d

Anmeldung: https://www.eventbrite.at/e/das-neue-klimagesetz-kommt-aber-was-bringt-es-wirklich-tickets-2000254449905

Mit dabei:

Katharina Rogenhofer – Klimaschutzexpertin, KONTEXT Institut, Organisatorin des Klimavolksbegehrens

– Klimaschutzexpertin, KONTEXT Institut, Organisatorin des Klimavolksbegehrens Sigrid Stagl – Ökonomin, Institut für Ecological Economics, WU Wien

– Ökonomin, Institut für Ecological Economics, WU Wien Helga Kromp-Kolb – Klimaforscherin, BOKU Wien

– Klimaforscherin, BOKU Wien Unternehmensvertreter:innen der Business Allianz Klima

Darum geht's:

Die Eckpunkte im Überblick: Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft

Der Praxis-Check: Reichen ein Klimafahrplan und eine Steuerungsgruppe – oder braucht es verbindliche Reduktionspfade, echtes Monitoring und Sofortmaßnahmen bei Zielverfehlung?

Das "Klimakabinett": Wer sollte in der Steuerungsgruppe sitzen, damit Verantwortung nicht länger zwischen Ministerien zerfällt? Und was müsste sich am Status quo ändern, damit daraus mehr wird als ein weiteres Gremium?

Die Unternehmensperspektive: Was bedeutet das für Investitionsentscheidungen, die heute getroffen werden müssen?

Eine Kooperation von Zukunftsallianz und Business Allianz Klima.

Jetzt anmelden, informieren und mitreden!

Online-Roundtable der Zukunftsallianz zum neuen Klimagesetz

Datum: 23.09.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Online