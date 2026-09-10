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Presseeinladung: Roundtable zum neuen Klimagesetz mit Katharina Rogenhofer, Helga Kromp-Kolb und Sigrid Stagl

23.9.2026, 17:00 Uhr, Online

Wien (OTS) - 

Das neue Klimagesetz kommt. Aber was bringt es wirklich?

Die Regierung hat sich auf Eckpunkte für ein neues Klimagesetz geeinigt: drei Säulen, ein Klimafahrplan, eine Steuerungsgruppe. Klingt nach Fortschritt – aber reicht das für echte Planungs- und Investitionssicherheit? Wir schauen genau hin: Was steht drin, was fehlt noch, und was braucht es aus Sicht von Wissenschaft und Wirtschaft, damit das Gesetz tatsächlich wirkt?

Die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, lädt zum Online-Roundtable:

Wann & Wo:

23.9.2026 von 17:00 – 18:30 Uhr, online

Meeting-Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhZTcyZjctYjY3Yi00NjkwLWFiNGUtMzQxZTlhZTk4ZGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b57117-8c80-4341-81a7-84ff31ea7169%22%2c%22Oid%22%3a%22ae3862bd-c097-417d-8f4f-d71b14402f9e%22%7d

Anmeldung: https://www.eventbrite.at/e/das-neue-klimagesetz-kommt-aber-was-bringt-es-wirklich-tickets-2000254449905

Mit dabei:

  • Katharina Rogenhofer – Klimaschutzexpertin, KONTEXT Institut, Organisatorin des Klimavolksbegehrens
  • Sigrid Stagl – Ökonomin, Institut für Ecological Economics, WU Wien
  • Helga Kromp-Kolb – Klimaforscherin, BOKU Wien
  • Unternehmensvertreter:innen der Business Allianz Klima

Darum geht's:

  • Die Eckpunkte im Überblick: Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft
  • Der Praxis-Check: Reichen ein Klimafahrplan und eine Steuerungsgruppe – oder braucht es verbindliche Reduktionspfade, echtes Monitoring und Sofortmaßnahmen bei Zielverfehlung?
  • Das "Klimakabinett": Wer sollte in der Steuerungsgruppe sitzen, damit Verantwortung nicht länger zwischen Ministerien zerfällt? Und was müsste sich am Status quo ändern, damit daraus mehr wird als ein weiteres Gremium?
  • Die Unternehmensperspektive: Was bedeutet das für Investitionsentscheidungen, die heute getroffen werden müssen?

Eine Kooperation von Zukunftsallianz und Business Allianz Klima.
Jetzt anmelden, informieren und mitreden!

Online-Roundtable der Zukunftsallianz zum neuen Klimagesetz



Datum: 23.09.2026, 17:00 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: Online




 Rückfragen & Kontakt 
Andreas Köhazy
 Sprecher Zukunftsallianz & Klimavolksbegehren
 [email protected]
 Tel: +43 (0) 699 15083325
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 [Mittwoch, 23.09.2026, 17:00] 
 Zukunftsallianz 
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