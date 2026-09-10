WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN bauen multimediales Angebot aus

Wien (OTS) -

Die WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN stellen sich publizistisch breiter auf. In den kommenden Monaten wird das digitale und multimediale Angebot für Unternehmer:innen und wirtschaftliche Entscheidungsträger:innen deutlich ausgebaut. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Stärken der Marke: wirtschaftliche Information mit konkretem Nutzwert und eine konsequent regionale Perspektive.

Geplant sind neue B2B-Formate unter anderem zu Corporate Finance, Steuern und Recht. Hinzu kommen neue Newsletter-Angebote sowie ein eigener Wirtschaftspodcast. Bereits neu auf Sendung ist das wöchentliche Video-Format „Es warat wegen der Wirtschaft“, das aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklungen einordnet und deren Folgen für Unternehmen beleuchtet.

Verantwortet wird die multimediale Weiterentwicklung der WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN ab sofort von Wolfgang Unterhuber. Er übernimmt die Chefredaktion von Stefan Rothbart, der die Medienmarke seit 2024 verantwortet hat.

„Stefan Rothbart hat die WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN mit großem journalistischem Engagement geführt, dafür danke ich ihm sehr. Mit Wolfgang Unterhuber gewinnen wir nun einen der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten Österreichs. Er kennt die großen wirtschaftspolitischen Zusammenhänge ebenso wie die Realität der Unternehmen in den Regionen. Diese Kombination passt hervorragend zur publizistischen Ausrichtung der WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN“, sagt Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin der FM Forum Industriemedien GmbH.

Wolfgang Unterhuber verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Funktionen österreichischer Wirtschaftsmedien. Von 2004 bis 2012 war er Chefredakteur des WirtschaftsBlatts, von 2015 bis 2019 Chefredakteur der Regionalmedien Austria. Anschließend leitete er bis 2025 das Wirtschaftsressort des KURIER. Zuletzt war er Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins „Boom“.

„Die WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN verfügen über eine starke regionale Verankerung und erreichen genau jene Menschen, die wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Darauf wollen wir weiter aufbauen: mit relevantem Wirtschaftsjournalismus, klarer Einordnung und Formaten, die unseren Leserinnen und Lesern auch im Arbeitsalltag etwas bringen“, sagt Wolfgang Unterhuber.

Die WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN gehören zur FM Forum Industriemedien GmbH (vormals WEKA Industriemedien) mit Sitz in Wien. Das monatlich erscheinende Wirtschaftsmagazin berichtet mit den regionalen Schwerpunkten Donauraum, Süd- und Westösterreich. Gemeinsam mit den digitalen Angeboten erreicht die Medienmarke derzeit rund 85.000 Leser:innen pro Monat.

Weitere Informationen:

Website: https://wirtschafts-nachrichten.at/

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