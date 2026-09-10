ChatGPT Ads für Hotels: Der Zugang ist offen. Die Strategie fehlt.

Innsbruck (OTS) -

Seit dem 31. August 2026 steht der Self-Service-Zugang zu ChatGPT Ads über den Ads Manager in 31 europäischen Märkten zur Verfügung. Nach erfolgreicher Account-Verifizierung können Unternehmen Kampagnen grundsätzlich selbst einrichten. Für Hotels entsteht damit ein neuer möglicher Kontaktpunkt im Online-Marketing und Vertrieb. Viele potenzielle Gäste nutzen KI-Systeme für Inspiration, Recherche, Vergleiche und die Vorbereitung von Entscheidungen. Online Birds sammelt erste Praxiserfahrungen und ordnet ein, welche Rolle ChatGPT Ads künftig in der Hotel Customer Journey spielen können.

Der Zugang zu ChatGPT Ads ist grundsätzlich offen. Unternehmen können Kampagnen selbst über den Ads Manager erstellen. Doch der technische Zugang beantwortet noch nicht die entscheidenden strategischen Fragen: In welchen Nutzungssituationen kann der Kanal für Hotels relevant sein? Wie fügt er sich in den bestehenden Marketingmix ein? Und welche Erkenntnisse lassen sich aus ersten Kampagnen tatsächlich ableiten?

ChatGPT Ads ersetzen weder Suchmaschinen noch Suchmaschinenwerbung wie Google Ads, Online-Reiseportale oder andere etablierte Marketing- und Vertriebskanäle. Sie können den bestehenden Marketingmix um einen neuen Kontaktpunkt ergänzen. Welche Rolle dieser langfristig spielen wird, ist noch offen. Gerade deshalb setzt Online Birds auf einen frühen, kontrollierten Praxistest.

„Gerade in der frühen Phase eines neuen Werbekanals entstehen wichtige Erfahrungswerte. Mit unseren ersten Tests wollen wir herausfinden, welches Potenzial ChatGPT Ads für Hotels bieten.“, sagt Kilian Allesch, verantwortlich für die Sichtbarkeit von Hotels in Suchmaschinen und KI Systemen bei Online Birds.

Wenn Gäste ihre Hotelentscheidung mit KI vorbereiten

KI-Systeme verändern, wie potenzielle Gäste Reiseziele, Hotels und Angebote entdecken. An die Stelle einzelner Suchbegriffe treten zunehmend dialogorientierte Fragen, Vergleiche und Empfehlungen. Mit ChatGPT Ads entsteht für Hotels die Möglichkeit, potenzielle Gäste auch über bezahlte Werbung in diesem Umfeld zu erreichen.

Kostenlose Online Session am 21. September: Black Friday und ChatGPT Ads für Hotels



Wie können Hotels Black Friday für Marketing und Vertrieb nutzen und welche Rolle können ChatGPT Ads dabei spielen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Online Birds gemeinsam mit INCERT in einer kostenlosen Online Session am 21. September 2026.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Hotels konkrete saisonale Anlässe wie Black Friday strategisch nutzen können. Online Birds hat kurzfristig auch eine Einordnung zum neuen Werbekanal ChatGPT Ads ergänzt und zeigt, was Hotels beim Einstieg beachten sollten, welche Chancen und offenen Fragen aktuell bestehen und wie sich ChatGPT Ads in bestehende Marketingmaßnahmen integrieren lassen.

Von der Einordnung in die Praxis

Parallel startet Online Birds einen kontrollierten Praxistest. Dabei sammelt die hotelspezialisierte Agentur erste Erfahrungen damit, wie sich Kampagnen steuern und optimieren lassen und wie sich ChatGPT Ads sinnvoll in den Hotel Online Marketing Strategie integrieren lassen. Die Testphase ist als ausgewähltes Pilotvorhaben angelegt und nicht als offenes Teilnahmeprogramm.

Die Kampagnen werden von erfahrenen Expert:innen begleitet, die Entwicklungen und Ergebnisse im Kontext der jeweiligen Hotelstrategie bewerten und daraus konkrete Handlungsempfehlungen für alle Kunden ableiten. Die gewonnenen Erfahrungen fließen zudem in die hotelspezifische Beratung von Online Birds ein.

Kostenlose Online Session: Black Friday & ChatGPT Ads

Black Friday ist längst nicht mehr nur für den klassischen Onlinehandel ein Thema, doch welche Chancen bietet der Aktionstag tatsächlich für Hotels, und wie vermarktet man ihn richtig? In dieser kostenlosen Online-Session gehen Carolin Schuhmann von Online Birds und Rico Müller von incert anhand aktueller Zahlen genau dieser Frage nach und zeigen, wie Black Friday wirkungsvoll im Marketing eingesetzt werden kann. Kurzfristig haben wir die Session außerdem um ein aktuelles Thema erweitert: ChatGPT Ads als neuen Werbekanal, der auch für die gezielte Vermarktung von Aktionen wie Black Friday interessant werden könnte.

Datum: 21.09.2026, 14:00 Uhr - 21.09.2026, 14:45 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Online

URL: https://education.online-birds.com/course/blackfriday-rabattschlacht-oder-umsatzchance