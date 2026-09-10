Kapsch TrafficCom stärkt das landesweite Verkehrsmanagement in Neuseeland

Wien (OTS) -

18.500 km Autobahnen und Straßen werden vom Kapsch-System abgedeckt

Das System gewährleistet die Verkehrssicherheit in ganz Neuseeland

Kapsch TrafficCom hat eine umfassende Modernisierung seines Verkehrsmanagementsystems für die New Zealand Transport Agency (NZTA) erfolgreich abgeschlossen und damit den Verkehrsbetrieb im ganzen Land weiter gestärkt.

Das Dynac V17-System wurde am 10. Juni 2026 im Verkehrsleitzentrum von Auckland in Betrieb genommen und markiert damit einen wichtigen Meilenstein in einer langjährigen Partnerschaft.

„Ohne den herausragenden Beitrag, das Engagement und die Zusammenarbeit zahlreicher Teams aus verschiedenen Regionen wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, sagte Daniel Vazquez, EVP APAC bei Kapsch TrafficCom. „Dies spiegelt die Stärke unserer globalen Zusammenarbeit und unsere Fähigkeit wider, komplexe Systeme auf nationaler Ebene bereitzustellen.“

Das System bildet das Rückgrat des Verkehrsmanagements in ganz Neuseeland und unterstützt den Betrieb auf nationaler Ebene. Es integriert eine breite Palette an Infrastruktur, darunter 18.500 km Straßen und Autobahnen, sieben Tunnel und die Auckland Harbour Bridge mit einer beweglichen Schrankenanlage, und verbindet 150.000 Feldgeräte wie Kameras, Wechselverkehrszeichen, Verkehrssensoren und andere straßenseitige Ausrüstung. Darüber hinaus sind Dutzende von Teilsystemen in einer einzigen Plattform integriert.

„Das Dynac-Upgrade wurde erfolgreich abgeschlossen, und ATOC arbeitet nun auf der aktualisierten Plattform“, sagte Lucretia McDonald, Senior-Projektmanagerin bei der NZTA. „Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten war entscheidend für einen reibungslosen Übergang und einen zuverlässigen laufenden Betrieb.“

Diese umfassende Lösung bietet den NZTA-Operatoren einen Echtzeit-Überblick über das gesamte Netzwerk und ermöglicht es ihnen, schnell auf sich ändernde Bedingungen wie Staus, Vorfälle und andere Störungen zu reagieren. Das Ergebnis ist ein verbessertes Lagebewusstsein sowie ein stabiler und zuverlässiger Verkehrsbetrieb im ganzen Land.

Eine wichtige Neuerung der neuen Version ist die Möglichkeit, Online-Importe durchzuführen, wodurch Aktualisierungen umgesetzt werden können, ohne das gesamte System offline schalten zu müssen. Dies ermöglicht häufigere und effizientere Aktualisierungen, unterstützt die kontinuierliche Systemverbesserung und minimiert Betriebsunterbrechungen.

Die Einführung ist Teil einer umfassenderen Ausweitung auf mehrere Verkehrsleitzentralen in Neuseeland; als Nächstes sind die Verkehrsleitzentralen in Wellington und für den Lyttleton-Tunnel in der Nähe von Christchurch vorgesehen. Sobald die Upgrades in allen Zentralen abgeschlossen sind, wird das System einen koordinierten Betrieb zwischen den Zentralen ermöglichen und für zusätzliche Redundanz im gesamten nationalen Netzwerk sorgen.

Die fortlaufende Zusammenarbeit baut auf einer langjährigen Partnerschaft zwischen Kapsch TrafficCom und der NZTA auf. Im Rahmen der aktuellen Vereinbarung ist Kapsch TrafficCom für die Wartung und Absicherung des Systems verantwortlich, während die NZTA den täglichen Betrieb durch ihre eigenen Verkehrsleiter verwaltet.