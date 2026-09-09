Wels ist "European City of Christmas" 2026

Wels (OTS) -

Advent und Weihnachten sind längst mehr als eine stimmungsvolle Jahreszeit – sie entwickeln sich zunehmend zu einem eigenständigen Reisemotiv. Allein im November 2025 verzeichnete Österreich 5,7 Millionen Nächtigungen, im Dezember kamen weitere 13,9 Millionen hinzu. 44 Prozent der Österreich-Gäste besuchten im Dezember einen Advent- oder Weihnachtsmarkt.

Besonders gefragt sind dabei nicht nur die Märkte selbst, sondern das Gesamterlebnis aus Atmosphäre, Sehenswürdigkeiten, Ortsbild, Architektur, Tradition und regionaler Kultur. Genau diese Verbindung macht den Advent zu einem wichtigen Impulsgeber für den Städtetourismus und den Winterstandort Österreich. Mit dem Titel European City of Christmas 2026 steht Wels heuer stellvertretend für diese Entwicklung und zeigt, wie daraus ein starkes touristisches Produkt werden kann.

Adventmarkt-Gäste sind neben den Wintersportgästen eine tragende Säule für den Winterstandort Österreich! „Der Advent ist ein eigenständiges Reisemotiv – kein Beiwagerl zum Winter – und begeistert neue Gäste für Österreich. Die Adventmärkte leuchten hierzulande in der Großstadt ebenso wie im kleinen Dorf. Brauchtum ist dabei nicht bloß Programmpunkt, sondern gelebter Alltag, was internationale Gäste besonders schätzen. Wels ist heuer als European City of Christmas das ideale Aushängeschild und zeigt, wie eine ganze Stadt zur weihnachtlichen Bühne werden kann“, so Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.

ADVENT IN OBERÖSTERREICH IMMER BELIEBTER

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist Oberösterreich in vielerlei Hinsicht eine Reise wert. Stimmungsvolle Adventmärkte, festlich beleuchtete Städte und Orte, regionale Handwerkskunst und handgemachte kulinarische Spezialitäten sorgen für besondere Adventmomente. „In den Monaten November und Dezember haben unsere Beherbergungsbetriebe im vergangenen Jahr mehr als eine Million Nächtigungenverbucht. Das ist ein Zuwachs von rund 30 Prozent in zehn Jahren und zeigt die besondere Attraktivität und Qualität des Angebots in unseren Regionen rund um die Adventzeit“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Ein hochwertiges Adventangebot hat zudem positive Auswirkungen für die ortsansässigen Beherbergungsbetriebe. Besonders in Städten wie Linz, Wels und Steyr, aber auch in Kopfing oder am Wolfgangsee ist die Auslastung dank der hochwertigen Adventangebote in den Vorweihnachtswochen höher als im Durchschnitt der gesamten Wintersaison.

ERFOLGSREZEPT WELS: NICHT EIN MARKT – EINE GANZE WEIHNACHTSWELT

„Mit der Welser Weihnachtswelt feiern wir Weihnachten mit dem Christkind wie früher. Mit rund einer Million Frequenz haben wir damit Wels zum Familien-Ausflugsziel Nummer 1 in der Adventzeit gemacht. Die Auszeichnung ‚European City of Christmas 2026‘ bestätigt diesen Weg eindrucksvoll. Aus einem kleinen Weihnachtsmarkt wurde in 20 Jahren eine ganze Weihnachtswelt, die Tradition und Heimat in den Vordergrund stellt." freut sich Bürgermeister Dr. Andreas Rabl

Die Welser Weihnachtswelt lebt von der Gesamtinszenierung der Innenstadt. Mehrere Schauplätze, Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen werden zu einem gemeinsamen Erlebnisraum. Einen Weihnachtsmarkt gibt es überall und Weihnachten sollte nicht als einzelnes Event verstanden werden, sondern als Stimmung, Erlebnis und Geschichte, die eine ganze Innenstadt erfassen. „Die Geschichte der Welser Weihnachtswelt zeigt, dass es nie nur um einen Weihnachtsmarkt gegangen ist. Es geht um die ganze Stadt und um eine Welt, die rundherum entsteht – um eine Idee, Licht, Atmosphäre, Handel, Kulinarik, Kunsthandwerk und vor allem um das gemeinsame Erlebnis. Genau diese Verbindung macht Wels heute zu einer besonderen Weihnachtsdestination. Wir haben über viele Jahre aus einem Markt eine ganze Weihnachtswelt entwickelt – und damit ein touristisches Produkt geschaffen, das die Menschen in die Stadt bringt und sie zum Bleiben, Entdecken und Wiederkommen einlädt. Die Auszeichnung als European City of Christmas 2026 ist für uns eine großartige Bestätigung dieses Weges.“ sagt Peter Jungreithmair, Geschäftsführer der Welser Christkind GmbH und des Tourismusverbandes Region Wels.

Herzstück der Welser Weihnachtswelt ist die Bergweihnacht am Stadtplatz mit ihrem Hüttendorf, Kunsthandwerk, Kulinarik, Chören und Blasmusik. 2026 kommt eine rund 550 m² große Echt-Eisfläche hinzu und eine neue Christkindbühne sorgt täglich für Programmhighlights.

Im Ledererturm wohnt das Christkind. Der Winterzauber im Pollheimerpark bringt Familien, Fahrgeschäfte und Lichtinszenierungen zusammen. Im Gösser Biergarten Advent stehen regionale Kulinarik, Handwerk und Musik im Mittelpunkt. Mit dem neuen Kunsthandwerksmarkt am Minoritenplatz kommt 2026 ein weiterer Schauplatz hinzu. Insgesamt präsentieren rund 120 Beschicker ihre Angebote.

Entscheidend ist dabei: Die Weihnachtswelt endet nicht an den Grenzen eines Marktes. Mehr als 350 Geschäfte und Lokale werden Teil des weihnachtlichen Erlebnisraums. Shopping, Gastronomie, Kultur, Tradition und Tourismus verbinden sich zu einer Weihnachtswelt.

WELS IST EUROPEAN CITY OF CHRISTMAS 2026

Für diese Entwicklung wurde Wels 2026 international ausgezeichnet: Die Stadt ist European City of Christmas 2026 in der Kategorie der Städte zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnern. Barcelona wurde European Capital of Christmas, Kirkop auf Malta European Village of Christmas.

Die internationale Jury überzeugte insbesondere die Verbindung von Weihnachtskultur, Tradition, Bürgerbeteiligung, Familienfreundlichkeit und der Inszenierung der gesamten Innenstadt. Hervorgehoben wurden unter anderem das LED-Konzept, die Weihnachtsmärkte, der Lichterpfad und das „Himmlische Wolkenreich“ im Ledererturm. Die Entscheidung fiel am 25. November 2025 in Waterford. Den Vorsitz der siebenköpfigen internationalen Jury führte Prof. Dr. Danuta Hübner, ehemalige EU-Kommissarin. Die feierliche Preisverleihung fand am 13. Dezember 2025 in Vilnius statt. Die Auszeichnung ist damit eine internationale Anerkennung für ein Gesamtkonzept, das über viele Jahre gewachsen ist.

DAS CHRISTKIND HAT SEIN WOHNZIMMER IN WELS

Vor 18 Jahren wurde der historische Ledererturm als Welser Wahrzeichen zum Wohnzimmer des Christkinds. Mit dem „Himmlischen Wolkenreich“ entstand ein Ort, an dem Kinder Weihnachten unmittelbar erleben können. Rund 7.500 Wunschzettel werden dort mittlerweile jedes Jahr geschrieben und beantwortet.

Damit wurde das Christkind zur zentralen Figur der Welser Weihnachtsgeschichte. Der augenzwinkernde Leitsatz „Raus mit Santa Claus“ steht bis heute für die bewusste Positionierung der Stadt: Das Christkind gehört nach Wels – und Wels wird zum Wohnzimmer des Christkinds. Seit 2015 ist auch das rund acht Meter hohe Christkind auf der Almdorfbühne ein weithin sichtbares Symbol dafür.

WELSER LICHTERPFAD: WENN DIE GANZE STADT ZUR BÜHNE WIRD

Eine der größten Besonderheiten ist der Welser Lichterpfad. Nicht nur einzelne Plätze werden beleuchtet – die gesamte Innenstadt wird zur Bühne.

2026 wächst der Lichterpfad auf 2,2 Kilometer und 31 Lichtinstallationen. Mehr als 850.000 LED-Lichtpunkte, rund 70 Kilometer Lichterketten und mehr als 100.000 Kristalle verwandeln Wels in eine funkelnde Winterwelt.

Dabei ist der Lichterpfad längst mehr als Weihnachtsbeleuchtung. Figuren und Installationen erzählen Geschichten, laden zum Fotografieren und Entdecken ein. Ein Rätsel macht den Rundgang auch für Kinder zum Erlebnis. Der Lichterpfad wird damit zu einem eigenständigen, kostenlosen touristischen Angebot, das die wichtigsten Weihnachtsorte mit den Einkaufsstraßen der Innenstadt verbindet.

Ein besonderes Beispiel für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist die Finanzierung des Lichterpfads: Zwölf Unternehmenskooperationen ermöglichen Investitionen und Bewerbung der einzelnen Lichtobjekte.

2026: NEUHEITEN UND DER GRÖSSTE ENTWICKLUNGSSCHRITT

Im Jahr als European City of Christmas wird die Welser Weihnachtswelt nochmals deutlich erweitert. Knapp eine halbe Million Euro fließen 2026 in Infrastruktur und Weiterentwicklung. Allein die Welser Christkind GmbH investiert mehr als 250.000 Euro unter anderem in neue Kunsthandwerkshütten, eine neue Krippe am Minoritenplatz, die Christkind-Eisbahn und eine neue Bühne am Stadtplatz.

VORWEIHNACHTSZEIT BEDEUTEND FÜR GANZJAHRESTOURISMUS

Adventmarkt-Gäste sind neben den Wintersportgästen eine tragende Säule für den Winterstandort Österreich. Wie groß dieser Faktor inzwischen ist, zeigen die Zahlen. Im November 2025 verzeichnete Österreich 5,7 Millionen Nächtigungen und damit den höchsten November-Wert seit 1974. Im Dezember kamen 13,9 Millionen Nächtigungen hinzu, ein Plus von 9,9 Prozent, getragen vor allem von internationalen Gästen mit plus 10,9 Prozent.

44 Prozent aller Österreich-Gäste besuchten im Dezember 2025 einen Advent- oder Weihnachtsmarkt, wie die Gästebefragung T-MONA der Österreich Werbung zeigt. Wichtigster Herkunftsmarkt ist Deutschland (32 Prozent), noch vor den Inlandsgästen (22 Prozent). Überdurchschnittlich vertreten sind außerdem Gäste aus Italien, den USA und dem Vereinigten Königreich.

Die österreichischen Adventmärkte ziehen vor allem Kultur- und Städteurlauberinnen und -urlauber an, genauso wie Sightseeing- und Eventurlauber. Die Gründe für Österreich als Reiseziel sind Sehenswürdigkeiten (41 Prozent), Atmosphäre/Flair (40 Prozent), Ortsbild/Architektur (33 Prozent) und Tradition/Brauchtum (30 Prozent). Adventmarkt-Gäste sind im Durchschnitt rund 50 Jahre alt, häufig als Paar unterwegs, bleiben etwas kürzer als der Dezember-Gast insgesamt (4,7 gegenüber 5,0 Nächten) und nächtigen am liebsten im Hotel. Unter ihnen sind mit 21 Prozent außerdem fast doppelt so viele Erstbesucher wie unter den Dezembergästen insgesamt.

Um diese Vielfalt sichtbar zu machen, rückt die Österreich Werbung den heimischen Advent 2026 international in den Fokus. Eine eigene Landingpage bündelt die österreichischen Angebote als zentraler Info-Point, auch damit sie in KI-gestützter Reiseplanung auffindbar sind. Über die Social-Media-Kanäle der Österreich Werbung und internationale Medienarbeit wird die Vielfalt des weihnachtlichen Österreichs über die bekannten Hotspots hinaus erzählt.

ADVENTMÄRKTE BRINGEN HOHE WERTSCHÖPFUNG

Für den Tourismus in Oberösterreich ist die Reisezeit vor Weihnachten doppelt wichtig. Einerseits aus strategischer Sicht im Sinne eines Ganzjahrestourismus, andererseits aufgrund einer besonders hohen Wertschöpfung. „Aus Gästebefragungen wissen wir, dass Adventgäste im Schnitt mehr als 265 Euro pro Person und Aufenthaltstag ausgeben. Zum Vergleich: oberösterreichweit und über das gesamte Jahr gerechnet sind es durchschnittlich gut 200 Euro“, sagt Andreas Winkelhofer. Die Gründe hinter den Zahlen: Neben dem Besuch von Adventmärkten nutzen Gäste ihren Aufenthalt besonders gerne zum Shopping in den Einkaufsstraßen, besuchen Sehenswürdigkeiten, Museen und natürlich auch Restaurants und Gasthäuser.

EINE GANZE STADT WIRD ZUM WEIHNACHTSMARKT

Die Entwicklung zeigt: Eine attraktive Weihnachtswelt schafft nicht nur Atmosphäre – sie schafft Frequenz und Umsatz.

In den vergangenen Jahren wurden für die Welser Fußgängerzonen während der Weihnachtszeit rund 800.000 Frequenzen bzw. knapp eine Million Besucher auf Basis von Handydatenmessungen ausgewiesen. Gleichzeitig zählt die Tourismusregion Wels im November und Dezember rund 40.000 Nächtigungen.

Damit ist die Welser Weihnachtswelt zu einem wichtigen Faktor für Innenstadt, Handel, Gastronomie, Stadtimage und Tourismus geworden. Das Prinzip dahinter ist einfach:

„Nicht der Weihnachtsmarkt bringt die Menschen in die Stadt – die ganze Stadt wird zum Weihnachtsmarkt“, so Peter Jungreithmair.

STUDIE: ATMOSPHÄRE ENTSCHEIDET, NICHT DIE GRÖSSE

Adventmärkte in Oberösterreich werden von Gästen aus dem In- und Ausland gleichermaßen geschätzt und geliebt. Das ergab eine Studie, die im Auftrag von Oberösterreich Tourismus durchgeführt wurde: „Rund ein Drittel der Gäste kommt aus Oberösterreich selbst, ein erheblicher Teil reist aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland an“, erklärt Winkelhofer. Die Atmosphäre ist für die Gäste der wichtigste Entscheidungsfaktor. „Das Hauptmotiv für den Besuch eines oberösterreichischen Weihnachtsmarktes ist unabhängig von Alter oder Herkunft der Gäste immer dasselbe: Ambiente und echtes Weihnachtsflair. An zweiter Stelle stehen die Tradition und das regionale Handwerk. Über die Attraktivität eines Weihnachtsmarktes entscheidet also nicht die Größe oder die Zahl der Stände, sondern Qualität, Regionalität und Gestaltung.“

STATEMENTS:

Astrid Steharnig-Staudinger, CEO Österreich Werbung

„Der Advent ist ein eigenständiges Reisemotiv – kein Beiwagerl zum Winter – und begeistert neue Gäste für Österreich. Die Adventmärkte leuchten hierzulande in der Großstadt ebenso wie im kleinen Dorf. Brauchtum ist dabei nicht bloß Programmpunkt, sondern gelebter Alltag, was internationale Gäste besonders schätzen. Wels ist heuer als European City of Christmas das ideale Aushängeschild und zeigt, wie eine ganze Stadt zur weihnachtlichen Bühne werden kann“

Bgm. Stadt Wels Dr. Andreas Rabl

„Mit der Welser Weihnachtswelt feiern wir Weihnachten mit dem Christkind wie früher. Mit rund einer Million Frequenz haben wir damit Wels zum Familien-Ausflugsziel Nummer 1 in der Adventzeit gemacht. Die Auszeichnung ‚European City of Christmas 2026‘ bestätigt diesen Weg eindrucksvoll. Aus einem kleinen Weihnachtsmarkt wurde in 20 Jahren eine ganze Weihnachtswelt, die Tradition und Heimat in den Vordergrund stellt."

Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus GmbH

"Mit dem Titel European City of Christmas 2026 rückt Wels heuer auch international ins Rampenlicht. „Die Auszeichnung bringt Wels und damit auch Oberösterreich auf die internationale Landkarte. Die Verantwortlichen, die hinter diesem Projekt stehen, haben das Adventangebot in Wels kontinuierlich und qualitativ stark weiterentwickelt. Die europäische Auszeichnung ist der logische und verdiente Erfolg, der auch langfristig Reiseanlässe schafft. Wer echte Adventstimmung mit regionaler Note erleben möchte, findet in Wels jedenfalls einen ganz besonderen Tipp – und kann den Besuch wunderbar mit weiteren Adventmärkten, einem Städteausflug oder einem entspannenden Thermenaufenthalt verbinden."

(Top-Advent-Angebote in Oberösterreich siehe Anhang)

Peter Jungreithmair, GF Wels Marketing & Touristik GmbH und Tourismusverband Region Wels

„Die Geschichte der Welser Weihnachtswelt zeigt, dass es nie nur um einen Weihnachtsmarkt gegangen ist. Es geht um die ganze Stadt und um eine Welt, die rundherum entsteht – um eine Idee, Licht, Atmosphäre, Handel, Kulinarik, Kunsthandwerk und vor allem um das gemeinsame Erlebnis. Genau diese Verbindung macht Wels heute zu einer besonderen Weihnachtsdestination. Wir haben über viele Jahre aus einem Markt eine ganze Weihnachtswelt entwickelt – und damit ein touristisches Produkt geschaffen, das die Menschen in die Stadt bringt und sie zum Bleiben, Entdecken und Wiederkommen einlädt. Die Auszeichnung als European City of Christmas 2026 ist für uns eine großartige Bestätigung dieses Weges.“

ANHANG:

TOP-6: VORWEIHNACHTLICHE ERLEBNISSE IN OBERÖSTERREICH



Steyr und der Wallfahrtsort Christkindl

Das Christkind ist in Oberösterreich daheim – genauer gesagt im Wallfahrtsort Christkindl. Ein Besuch der Wallfahrtskirche und des berühmten Sonderpostamts, wo die persönliche Weihnachtspost mit dem besonderen Christkindl-Stempel verschickt wird, lässt sich perfekt kombinieren mit einem Ausflug in die nahegelegene historische Stadt Steyr, die neben einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auch ein Weihnachtsmuseum mit Erlebnisbahn beherbergt. Ein besonderes Erlebnis nicht nur für Kinder ist auch die Fahrt mit der Steyrtal Museumsbahn, der ältesten Schmalspurbahn Österreichs.



Stille-Nacht-Ort Hochburg-Ach

Der kleine Ort Hochburg-Ach im Quellenviertel ist eng mit der Geschichte des wohl bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt verbunden: Hier wurde Franz Xaver Gruber, der Komponist von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“, dem weltweit meistgesungenen Weihnachstslied, geboren. Im Gruber Heimathaus, auf dem Franz-Xaver-Gruber-Friedensweg und beim traditionellen Historienspiel „Die Suche nach der Stillen Nacht“ wird die Geschichte des Liedes lebendig. Ein Handwerksmarkt, Musik und Lesungen machen den Besuch zu einer stimmungsvollen Reise zu den Wurzeln der weihnachtlichen Tradition.



Wolfgangseer Advent

Der Wolfgangseer Advent verbindet Weihnachtsstimmung mit der einzigartigen Landschaft des Salzkammerguts: In St. Wolfgang sowie den angrenzenden Orten Strobl und St. Gilgen warten liebevoll gestaltete Adventmärkte direkt am See, die über die Wolfgangsee-Schifffahrt miteinander verbunden sind. Ein besonderes Highlight ist die riesige schwimmende Friedenslicht-Laterne vor St. Wolfgang, während Laternenschifffahrten, Handwerkskunst und die über 70 lebensgroßen Figuren der Salzkammergut-Krippe für besondere Adventmomente sorgen.



Waldweihnacht Kopfing

Bei der Waldweihnacht in Kopfing wird der Advent zum Erlebnis mitten im Wald: Zwischen Tannen, Fackeln und winterlicher Waldkulisse erleben Besucher eine ganz besondere Weihnachtswelt. Zu den Höhepunkten zählen der stimmungsvolle Fackelzug zur Eröffnung und das „fliegende Christkind“, das an ausgewählten Tagen durch die Baumwipfel schwebt und auf der Waldbühne landet. Ein außergewöhnliches Adventerlebnis für die ganze Familie.



Lichterzauber in Gmunden

Hoch über dem Traunsee wartet am Grünberg ein besonderes Adventerlebnis: Beim „Lichterzauber“ verwandelt sich der Baumwipfelpfad Salzkammergut in eine funkelnde Winterwelt mit hunderttausenden Lichtern und leuchtenden 3D-Figuren. Besonders reizvoll ist bereits die Anreise: Mit der Bergbahn geht es bequem hinauf zum Lichterzauber und anschließend wieder ins Tal. Nachhaltigkeit wird beim Lichterpfad übrigens großgeschrieben: Der tägliche Energieverbrauch ist nicht höher als jener eines durchschnittlichen Ein-Personen-Haushalts.



Linzer Christkindlmarkt

Linz verbindet Adventsstimmung mit urbanem Kulturgenuss: Rund um den barocken Hauptplatz lädt der Christkindlmarkt mit Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und festlicher Atmosphäre zum Bummeln und Genießen ein. Weitere Weihnachtsmärkte, der stimmungsvoll beleuchtete Mariendom oder besondere Erlebnisse wie das Kerzenziehen sorgen für Abwechslung. Gleichzeitig lässt sich der Adventmarkt ideal mit dem vielfältigen Kulturangebot der Stadt verbinden – etwa mit einem Besuch im Lentos Kunstmuseum, im Ars Electronica Center oder im Schlossmuseum. So wird aus dem Adventausflug ein abwechslungsreicher Kultur-Kurzurlaub.

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