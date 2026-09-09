FPÖ-Fiedler zu PISA: „Desolate Migrationspolitik und Neos-Blindflug führen in Bildungsabgrund“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die neue PISA-Studie legt einen blinden Fleck der österreichischen Bildungsdebatte offen: Wir beschäftigen uns immer stärker damit, Defizite auszugleichen, und vergessen darüber jene, die Leistung bringen können und wollen“, so FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

Österreich liegt zwar noch über dem OECD-Durchschnitt, hat aber bei Lesen und Mathematik langfristig deutlich verloren. Gleichzeitig fehlt es an der Leistungsspitze: Beim Lesen zählt nur noch jeder 20. Jugendliche zu den Top-Performern.

„Es wird immer schlechter und schlechter! Ein Resultat der völlig verfehlten Migrationspolitik der letzten elf Jahre. Vom Neos-Bildungsminister sieht man gar nichts. Dass Talente dabei durch den Rost fallen, ist nur die logische Konsequenz“, so Fiedler abschließend.