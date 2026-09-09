Joint Innovation Lab entwickelt souveränen Proof of Concept für AiDitor

Wien (OTS) -

Ein neues Joint Innovation Lab unter Federführung von ORF INNOVATION bündelt die Kompetenzen der ARD Cloud Unit, von EBU Technology & Innovation und von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Gemeinsam entwickeln die Partner eine digital souveräne Betriebsumgebung für AiDitor, dem erfolgreichen KI-unterstützten Medienproduktionssystem. Der erste Proof of Concept wird auf der IBC2026 in Amsterdam (11. bis 14. September) präsentiert.

Die Initiative verbindet die Redaktions- und Produktionsworkflows von AiDitor mit der souveränen europäischen Cloud-Infrastruktur STACKIT von Schwarz Digits sowie der Cloud Landing Zone und dem Know-how der ARD Cloud Unit. Ziel war es, zu zeigen, wie öffentlich-rechtliche Medien leistungsfähige KI-Werkzeuge einsetzen und dabei die Kontrolle über ihre Daten, Anwendungen und Modelle sowie über kritische technologische Abhängigkeiten behalten können.

Der von Grund auf auf digitale Souveränität ausgelegte Proof of Concept wird in der STACKIT-Umgebung umgesetzt. Dabei wird AiDitor mit lokal betriebenen KI-Diensten verbunden, darunter große Sprachmodelle, Spracherkennung, Sprachsynthese und weitere Dienste zur KI-unterstützten Medienproduktion. Das Ergebnis soll als praxisnahe Blaupause für vertrauenswürdige, skalierbare und souveräne KI in öffentlich-rechtlichen Medien dienen.

Stefan Kollinger, Chief Innovation Officer, ORF: „Digitale Souveränität muss praktisch umsetzbar sein. Dieses Joint Innovation Lab verbindet europäische Technologie, öffentlich-rechtliche Werte und Innovationskompetenz, um die Zukunft von KI für Medien aktiv mitzugestalten.“

Malte Blumberg, Leiter der ARD Cloud Unit: „Souveränität bedeutet echte Kontrolle über Daten, Anwendungen und technologische Entscheidungen. Gemeinsam schaffen wir eine tragfähige Cloud-native-Grundlage für souveräne KI in öffentlich-rechtlichen Medien.“

Dr. Hans Hoffmann, stellvertretender Direktor, EBU Technology & Innovation: „Öffentlich-rechtliche Medien brauchen vertrauenswürdige und interoperable KI-Lösungen, die ihren Werten und Anforderungen entsprechen. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Grundlage für Innovation.“

Marco Mursteiner, ORF-Innovationsmanager und Co-Founder AiDitor: „AiDitor macht KI für Medienschaffende nutzbar. Mit dieser Zusammenarbeit übertragen wir diesen Anspruch auf den gesamten Technologie-Stack – von der Plattform- und Datenebene bis hin zu Sprachdiensten und generativen Modellen.“

Der souveräne AiDitor-Proof-of-Concept wird auf der IBC2026 präsentiert, die von 11. bis 14. September 2026 im RAI Amsterdam stattfindet.