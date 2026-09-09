  • 09.09.2026, 15:54:32
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  • OTS0167

ÖAMTC: Sperren auf der A1 (West Autobahn) nach Lkw-Unfällen

Ableitung bei Thalgau voraussichtlich bis in die Abendstunden

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NEUFASSUNG IN AUSSENDUNG OTS_20260909_OTS0172

Wien (OTS) - 

Dienstagnachmittag ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle, die Autobahnsperren nach sich zogen, berichtete der ÖAMTC. Beide Unfälle ereigneten sich auf der Richtungsfahrbahn Salzburg. Kurz vor Regau war ein Lastkraftfahrzeug in einen Baustellen-Absicherungs-Anhänger gekracht. Für die Bergungsarbeiten musste die A1 gesperrt werden.
Deutlich länger – aller Vorrausicht nach bis in die Abendstunden – dürfte die Sperre zwischen Thalgau und Wallersee andauern. Hier waren laut Informationen des ÖAMTC drei Lkw und ein Pkw involviert. Um die Fahrzeuge, die sich bereits im Stau befanden, von der Autobahn runterschleusen zu können, wurde gegen 15.30 Uhr ein Fahrstreifen freigegeben. Erst danach kann mit den umfangreichen Arbeiten begonnen werden, die mehrere Stunden dauern dürften.

(Schluss)
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