  • 09.09.2026, 15:51:02
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  • OTS0165

Fachverband begrüßt Beschluss zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge

Sozialausschuss stellt Weichen für leichteren Zugang zu lebenslanger Zusatzpension, mehr Wahlfreiheit und höhere Ertragschancen bei der Abfertigung NEU

Wien (OTS) - 

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen begrüßt den heutigen Beschluss des Sozialausschusses zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge. Mit dem Gesetzespaket wird der Weg für den größten Reformschritt seit Einführung der Pensionskassen in Österreich gesetzt.

„Die Reform bringt einen echten Fortschritt für die Beschäftigten: Alle Menschen erhalten Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension und zugleich mehr Wahlmöglichkeiten bei der Veranlagung ihrer Abfertigung NEU. Mit dieser Initiative der Bundesregierung wird die zweite Säule breiter, ertragreicher und somit attraktiver aufgestellt“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Ein zentraler Schritt ist die Möglichkeit, Ansprüche aus der Abfertigung NEU freiwillig und kostenfrei in eine Pensionskasse zu übertragen – künftig auch dann, wenn der eigene Arbeitgeber keine Pensionskassenlösung anbietet. Damit wird der Zugang zu einer betrieblichen Zusatzpension deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig schafft das neue freiwillige Veranlagungsmodell in den Vorsorgekassen (Abfertigung NEU) bessere Ertragschancen für Menschen, die ihre Abfertigung langfristig für die Pension ansparen wollen.

„Der Sozialausschuss hat heute wichtige Weichen gestellt. Nun geht es darum, die Reform noch im September im Nationalrat zu beschließen und anschließend gemeinsam dafür zu sorgen, dass die neuen Möglichkeiten bei den Betrieben und den Beschäftigten ankommen. Das Potenzial für eine stärkere betriebliche Altersvorsorge ist groß – jetzt können wir es Schritt für Schritt für die Menschen nutzbar machen“, so Zakostelsky.

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt der Verband über 5 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte und veranlagen die Pensions- und Vorsorgekassen über 50 Milliarden Euro - sie sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.

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