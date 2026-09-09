Mentoring Austria zeichnet nachhaltige Partnerschaften aus

Wien (OTS) -

Soziales Mentoring lebt von tragfähigen Beziehungen. Damit diese Beziehungen entstehen und langfristig wirken können, braucht es engagierte Menschen ebenso wie verlässliche Partnerschaften für Organisationen. Mit dem „Mentoring Austria Anerkennungspreis für nachhaltige Partnerschaften“ zeichnet der Dachverband heuer herausragende Kooperationen zwischen Mentoringorganisationen und Unternehmen aus.

„Mentoring kann Menschen neue Perspektiven und konkrete Chancen eröffnen. Dafür braucht es aber auch Strukturen und Partner, die langfristig Verantwortung übernehmen. Mit unserem Anerkennungspreis wollen wir jene Partnerschaften vor den Vorhang holen, die genau das ermöglichen“ , sagt Marianne Sorge-Grace, Generalsekretärin von Mentoring Austria.

Ausgezeichnet werden Kooperationen in drei Kategorien: Corporate Volunteering, nachhaltige finanzielle Unterstützung sowie High Impact Projekte. Entscheidend sind dabei unter anderem die Qualität und Verbindlichkeit der Zusammenarbeit, ihre Nachhaltigkeit und der konkrete Beitrag zur Entwicklung und Wirkung von Mentoring.

„Wir möchten zeigen, dass eine Partnerschaft mehr sein kann als eine Spende oder eine einmalige gemeinsame Aktion. Wenn Unternehmen und Mentoringorganisationen ihre jeweiligen Stärken zusammenbringen, können daraus langfristige Lösungen und neue Möglichkeiten entstehen“ , so Sorge-Grace.

Nachhaltigkeit und Wirkung im Mittelpunkt

Die Einreichung erfolgt gemeinsam durch eine Mentoringorganisation und ihren jeweiligen Unternehmenspartner. Damit steht nicht nur das Ergebnis eines Projekts im Mittelpunkt, sondern auch die Qualität der Zusammenarbeit: Wie verbindlich ist die Partnerschaft? Welche Wirkung entsteht für die begleiteten Menschen? Und hat die Kooperation das Potenzial, langfristig fortgeführt oder auf andere Bereiche übertragen zu werden?

Für Georg Starhemberg, Leiter des Beiratgremiums von Mentoring Austria und Mitglied der Jury, steht daher die tatsächliche Wirkung der Zusammenarbeit im Vordergrund:

„Für die Jury wird entscheidend sein, wie nachhaltig und wirkungsvoll eine Partnerschaft tatsächlich angelegt ist. Besonders interessant sind für uns Kooperationen, bei denen Unternehmen und Mentoringorganisationen ihre jeweiligen Stärken einbringen und daraus ein langfristiger Mehrwert für die begleiteten Menschen entsteht. Mit dem Preis möchten wir solche gelungenen Partnerschaften sichtbar machen und zur Nachahmung anregen.“

Einreichungen bis 9. Oktober 2026

Teilnahmeberechtigt sind Mentoringorganisationen, die Verbandsmitglied sind, gemeinsam mit ihren Partnerunternehmen bzw. Kooperationspartnern. Die Einreichfrist endet am 9. Oktober 2026.

Die Auszeichnungen werden bei der Festveranstaltung im Rahmen der Mentoring Austria Community Days am 12. November 2026 im Sparkassenhaus in St. Pölten verliehen.

Einreichungen und Informationen: www.mentoring-austria.org/anerkennungspreis



Über Mentoring Austria

Mentoring Austria ist der österreichische Dachverband für soziales Mentoring, Patenschafts- und Buddy-Projekte. Der Verband stärkt die Zusammenarbeit seiner Mitgliedsorganisationen, macht die Wirkung sozialen Mentorings sichtbar und setzt sich für dessen Qualitätsentwicklung und gesellschaftliche Verankerung ein.

Mentoring Austria Community Days: Festveranstaltung

Datum: 12.11.2026, 18:00 Uhr

Ort: Sparkassehaus St Pölten

URL: https://www.mentoring-austria.org/event-details/mentoring-austria-community-days-1