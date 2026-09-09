Aktienforum: Betriebliche Vorsorge wird wesentlich gestärkt

Wien (OTS) -

Das Aktienforum begrüßt den heutigen Beschluss des Sozialausschuss des Parlaments für die Reform der betrieblichen Altersvorsorge. Das Maßnahmenpaket erleichtert den Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension und schafft mehr Ertragschancen bei der Veranlagung.

„Bei der Pensionsthematik ist ein massives Umdenken erforderlich. Ausschließlich über die Höhe des Pensionsantrittsalters zu diskutieren, reicht nicht aus. Das staatliche System gehört entlastet. Die zweite und dritte Säule gestärkt. Beide Säulen sind hierzulande dramatisch unterentwickelt,“ so Angelika Sommer-Hemetsberger, Präsidentin des Aktienforums.

Zentraler Baustein ist ein neues „Standardprodukt“ der Pensionskassen. Damit können Beschäftigte ihre Ansprüche aus der „Abfertigung Neu“ freiwillig kostenfrei in eine Pensionskasse übertragen und für eine lebenslange Zusatzpension nutzen – unabhängig davon, ob ihr Arbeitgeber eine Pensionskassenlösung anbietet. Zugleich wird in den betrieblichen Vorsorgekassen ein neues, freiwilliges Veranlagungsmodell ohne Kapitalgarantie geschaffen.

„Es ist sehr zu begrüßen, dass die zweite Pensionssäule durch die heute beschlossenen Maßnahmen weiter ausgebaut wird. Der Kapitalmarkt kann hier den wesentlichen Beitrag leisten und das staatliche System entlasten. Unsere regelmäßigen Erhebungen zeigen deutlich, dass der Bedarf an langfristigem Vermögensaufbau und privater Vorsorge steigt – im Aktienbarometer 2026 nennen 81 Prozent der Befragten den Vermögensaufbau und 62 Prozent die Pensionsvorsorge als zentrale Motive für Investitionen in Wertpapiere,“ so Sommer-Hemetsberger abschließend.

Über das Aktienforum

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