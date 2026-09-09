  • 09.09.2026, 15:24:02
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  • OTS0153

Stellungnahme der Botschaft der Republik Polen zum Besuch der First Lady Marta Nawrocka in Wien am 6. September 2026

Wien (OTS) - 

Im Zusammenhang mit Medienberichten in Österreich über die Teilnahme der First Lady der Republik Polen, Marta Nawrocka, an den Feierlichkeiten auf dem Wiener Kahlenberg teilt die Botschaft der Republik Polen in Wien Folgendes mit:

Am 6. September nahm First Lady Marta Nawrocka auf dem Kahlenberg an den Feierlichkeiten anlässlich des 343. Jahrestages des Entsatzes von Wien sowie des 43. Jahrestages des Besuchs des hl. Johannes Paul II. in der St.-Josef-Kirche am Kahlenberg teil. Die First Lady hielt während der Feierlichkeiten weder eine Rede noch ergriff sie öffentlich das Wort.

Im Rahmen der Veranstaltung verlas Pawel Szefernaker, Minister in der Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen, ein Schreiben des Präsidenten der Republik Polen, Karol Nawrocki. Die darin enthaltenen Bezugnahmen auf das Osmanische Reich waren ausschließlich historischer Natur und bezogen sich auf die Ereignisse rund um die Schlacht bei Wien im Jahr 1683 sowie auf deren Bedeutung für die Geschichte Europas. Sie bezogen sich weder auf heutige muslimisch geprägte Staaten noch auf den Islam oder auf Menschen muslimischen Glaubens.

Die in einigen Medienberichten enthaltenen Behauptungen bzw. Andeutungen, die First Lady habe während der Feierlichkeiten islamfeindliche oder antimuslimische Äußerungen getätigt, sind unzutreffend. Ebenso stellt die Zuschreibung eines solchen Charakters zu dem Schreiben des Präsidenten der Republik Polen eine nicht sachgerechte Interpretation seines Inhalts dar und lässt den eindeutig historischen Kontext der darin enthaltenen Bezugnahmen außer Acht.

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Telefon: 01 870 15 834
E-Mail: [email protected]

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