  • 09.09.2026, 15:10:33
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Wie SIWA junge Talente früh entdeckt und langfristig zu Fachkräften entwickelt

Warum SIWA schon während der Ausbildung ansetzt und Mitarbeiter*innen über Jahre bindet

Zwei Siwa Mitarbeiter im Hauptquartier

Bei SIWA gefallen mir die kurzen Entscheidungswege, der gute Umgang untereinander und, dass die Firma versucht, immer mit der Zeit zu gehen

David, CISO bei Siwa Online GmbH

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Hagenberg im Mühlkreis (OTS) - 

Gute Fachkräfte findet man nicht erst am Ende einer Ausbildung. Bei der SIWA Online GmbH entstehen langfristige Beziehungen oft schon während der Schul- und Studienzeit und halten über viele Jahre.

Ein gutes Beispiel dafür sind David und Stefan. Beide kamen bereits während ihrer HTL-Zeit mit SIWA in Kontakt, absolvierten Praktika im Unternehmen und arbeiteten im Rahmen von Schulprojekten mit. Nach ihrer Ausbildung kehrten beide zurück – heute sind sie als CISO und PHP Developer bei SIWA tätig.

Bei SIWA gefallen mir die kurzen Entscheidungswege, der gute Umgang untereinander und, dass die Firma versucht, immer mit der Zeit zu gehen“, erzählt David.

Genau darin zeigt sich, was Mitarbeiterbindung in der Praxis bedeutet: Beziehungen aufbauen, die über den Arbeitsalltag hinausgehen. Ein wertschätzendes Miteinander und die Bereitschaft, sich technologisch wie organisatorisch laufend weiterzuentwickeln, schaffen ein Umfeld, in das Menschen gerne zurückkehren.

Im Wettbewerb um qualifizierte IT-Fachkräfte ist Mitarbeiterbindung längst ein strategisches Thema. SIWA setzt deshalb bewusst früh an, bei Schüler*innen und Studierenden, statt erst mit der fertigen Ausbildung ins Recruiting zu starten. So wächst mit der Region auch das eigene Team.

Über SIWA Online GmbH

Die SIWA Online GmbH entwickelt individuelle digitale Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Webentwicklung und Prozessdigitalisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich unterstützt nationale und internationale Kund*innen bei der digitalen Transformation von maßgeschneiderten Onlineplattformen bis hin zu integrierten Datenmanagementlösungen.

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