2nd Cycle verkauft vollautomatische PV-Entrahmungsanlage für höchste Rohstoffreinheit

Amstetten (OTS) -

Das Green-Tech-Unternehmen 2nd Cycle aus Amstetten hat die die erste vollautomatische Entrahmungsanlage für Photovoltaikmodule auf den Markt gebracht, die ganz besonders materialschonend arbeitet. Das führt zu höchster Reinheit der verwertbaren Rohstoffe Glas und Aluminium im Recyclingprozess, was wiederum den höchstmöglichen Wert der recycelten Materialien garantiert. Als erster Kunde konnte die DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co. KG aus Tirol gewonnen werden. Die Anlage ist bereits in Betrieb genommen.

Die 2nd Cycle Entrahmungsanlage erkennt unterschiedliche Modulformate und entfernt die Aluminiumrahmen automatisch. Intakte und bereits gebrochene, gerahmte PV-Module werden ohne mechanische Umrüstung verarbeitet.

Komponente einer vollautomatischen Recyclingstraße

Die Entrahmungsanlage ist eine zentrale Komponente der von 2nd Cycle entwickelten vollautomatischen Recyclingstraße für gebrauchte PV-Module. Die Prozesskette ist auf Zero-Touch-Betrieb, hochreine Wertstofffraktionen und einen Durchsatz von bis zu 90 Modulen pro Stunde ausgelegt. Weitere Module für Reinigung, Entfernung der Anschlussdose und Delamination sind teilweise bereits entwickelt oder stehen kurz vor dem Abschluss der Entwicklung.

Der Bedarf an industriellen Recyclingkapazitäten dürfte deutlich steigen. Das Joint Research Centre der Europäischen Kommission erwartet für die EU-27 ein kumuliertes Aufkommen von sechs bis 13 Millionen Tonnen PV-Abfall bis 2040 und 21 bis 35 Millionen Tonnen bis 2050.

„Mit der ersten Kundenanlage zeigen wir, dass sich die automatisierte Aufbereitung von PV-Modulen in den industriellen Betrieb eines Entsorgungsunternehmens integrieren lässt. Entscheidend sind ein stabiler Prozess, definierte Fraktionen und ein planbarer Durchsatz“, sagt Simon Prüller, CEO und Co-Founder von 2nd Cycle.

DAKA setzt mit der Anlage einen ersten Schritt für das automatisierte Recycling gebrauchter PV-Module. Die Entrahmungsanlage kann eigenständig betrieben und später um weitere Komponenten der Recyclingstraße ergänzt werden. Besichtigungen der Anlage und weiterer Module sind am Entwicklungsstandort von 2nd Cycle in Amstetten möglich.

Weitere Informationen: https://www.2ndcycle.at/entrahmungsanlage