AVISO | ÖAG-Podiumsdiskussion

Wien (OTS) -

Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, internationale Perspektiven und die Frage, wie Österreich seine Stärken als Standort für Forschung, Wissen und Innovation weiterentwickeln kann.

Keynote: Tony Altar, Neurowissenschaftler, Biotechnologe und Innovationstreiber in der Entwicklung neuer Therapien für Psychiatrie und Neurologie

Dietrich Haubenberger, Vice President bei Neurocrine Biosciences in San Diego, Mitglied des FORWIT und Alumni-Ambassador der Universität Wien

Elly Tanaka, Leiterin des IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW), Trägerin des Wittgensteinpreises

Johannes Dobretsberger, ÖAG Vizepräsident und CEO JLP Health GmbH

Moderation: Hannelore Veit, Vizepräsidentin ÖAG, Alumni-Präsidentin der Universität Wien

"From Austria to US and back!" Die Zukunft des Wissensstandortes Österreich

Eugen Freund, langjähriger ORF-Korrespondent in den USA präsentiert am Vorabend des 25-jährigen Jahrestages der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York eine Auswahl besonderer Fotos, die die beiden Türme so zeigen, wie sie die Stadt bis zu deren Zerstörung dominiert haben.

Datum: 10.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Clubräume der Österreichisch Amerikanische Gesellschaft

URL: https://www.oag.at