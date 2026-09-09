- 09.09.2026, 14:22:32
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AVISO | ÖAG-Podiumsdiskussion
Exklusive Einblicke und inspirierenden Austausch mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland
Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.
Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, internationale Perspektiven und die Frage, wie Österreich seine Stärken als Standort für Forschung, Wissen und Innovation weiterentwickeln kann.
Keynote: Tony Altar, Neurowissenschaftler, Biotechnologe und Innovationstreiber in der Entwicklung neuer Therapien für Psychiatrie und Neurologie
Dietrich Haubenberger, Vice President bei Neurocrine Biosciences in San Diego, Mitglied des FORWIT und Alumni-Ambassador der Universität Wien
Elly Tanaka, Leiterin des IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW), Trägerin des Wittgensteinpreises
Johannes Dobretsberger, ÖAG Vizepräsident und CEO JLP Health GmbH
Moderation: Hannelore Veit, Vizepräsidentin ÖAG, Alumni-Präsidentin der Universität Wien
"From Austria to US and back!" Die Zukunft des Wissensstandortes Österreich
Eugen Freund, langjähriger ORF-Korrespondent in den USA präsentiert am Vorabend des 25-jährigen Jahrestages der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York eine Auswahl besonderer Fotos, die die beiden Türme so zeigen, wie sie die Stadt bis zu deren Zerstörung dominiert haben.
Datum: 10.09.2026, 18:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Clubräume der Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
URL: https://www.oag.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at
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