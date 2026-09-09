  • 09.09.2026, 14:22:32
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AVISO | ÖAG-Podiumsdiskussion

Exklusive Einblicke und inspirierenden Austausch mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland

Wien (OTS) - 

Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, internationale Perspektiven und die Frage, wie Österreich seine Stärken als Standort für Forschung, Wissen und Innovation weiterentwickeln kann.

Keynote: Tony Altar, Neurowissenschaftler, Biotechnologe und Innovationstreiber in der Entwicklung neuer Therapien für Psychiatrie und Neurologie

Dietrich Haubenberger, Vice President bei Neurocrine Biosciences in San Diego, Mitglied des FORWIT und Alumni-Ambassador der Universität Wien

Elly Tanaka, Leiterin des IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW), Trägerin des Wittgensteinpreises

Johannes Dobretsberger, ÖAG Vizepräsident und CEO JLP Health GmbH

Moderation: Hannelore Veit, Vizepräsidentin ÖAG, Alumni-Präsidentin der Universität Wien

"From Austria to US and back!" Die Zukunft des Wissensstandortes Österreich

Eugen Freund, langjähriger ORF-Korrespondent in den USA
präsentiert am Vorabend des 25-jährigen Jahrestages der
Terroranschläge auf das World Trade Center in New York
eine Auswahl besonderer Fotos, die die beiden Türme so 
zeigen, wie sie die Stadt bis zu deren Zerstörung dominiert 
haben.

Datum: 10.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Clubräume der Österreichisch Amerikanische Gesellschaft

URL: https://www.oag.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at

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[Donnerstag, 10.09.2026, 18:30]

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

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Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
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