Erfolgsprojekt für hochqualifizierte Ukrainerinnen

Wien (OTS) -

Das Safavi Impact Institute erweitert nach der Schließung des Projekts „Train of Hope“ sein Beratungs- und Integrationsangebot für ukrainische Vertriebene in Wien. Nach dem Aus eines der größten Community Center als erste Anlaufstelle auf dem Weg in den heimischen Arbeitsmarkt in Wien möchte die private Einrichtung dazu beitragen, dass wichtige Beratungs- und Unterstützungsangebote weiterhin zugänglich bleiben.

Psychologische Begleitung in belastenden Lebenssituationen

Künftig wird das Institut sein Angebot im Bereich der psychologischen Beratung und psychosozialen Unterstützung ausbauen. Ziel ist es, ukrainischen Frauen und Familien auch weiterhin einen niederschwelligen Zugang zu professioneller Begleitung in belastenden Lebenssituationen zu ermöglichen. Gleichzeitig erweitert das Safavi Impact Institute seine Integrationsangebote. Geplant sind zusätzliche individuelle Beratungen sowie Informationsveranstaltungen zu zentralen Fragen des Lebens in Österreich.

Dazu gehören unter anderem Themen wie Aus- und Weiterbildung, berufliche Neuorientierung, Jobsuche, der österreichische Arbeitsmarkt sowie das Bildungs- und Sozialsystem. Ergänzt werden soll das Angebot durch Veranstaltungen zur österreichischen Geschichte, Kultur und zum gesellschaftlichen Leben.

Erfolgsgeschichte wird weiter ausgebaut

Darüber hinaus ist das Institut bereit, sein arbeitsmarktorientiertes Sprachkursangebot weiter auszubauen. Seit 2023 nimmt man sich gezielt hochqualifizierten vertriebenen Ukrainerinnen an. 84 Prozent von ihnen haben einen Hochschulabschluss mit Bachelor oder Master. Der weibliche Anteil an den aktuell rund 94.000 in Österreich lebenden ukrainischen Staatsbürgern beträgt mehr als 60 Prozent.

Das schlummernde Potenzial gegen den Fachkräftemangel und die damit verbundenen Jobchancen sind vielfältig. Geplant sind daher zusätzliche Deutschkurse für verschiedene Berufsgruppen, die gezielt auf den beruflichen Einstieg und den Arbeitsalltag in Österreich vorbereiten. „Viele ukrainische Frauen stehen auch Jahre nach ihrer Ankunft weiterhin vor beruflichen und persönlichen Herausforderungen. Gerade deshalb möchten wir unser Angebot dort erweitern, wo wir bereits über Erfahrung und Expertise verfügen und einen konkreten Beitrag leisten können“, erklärt der Gründer des Safavi Impact Institute, Francesco Reza Safavi.

Mit dem Ausbau seiner Beratungs-, Integrations- und Bildungsangebote möchte das Institut dazu beitragen, dass ukrainische Vertriebene in Wien auch künftig verlässliche Anlaufstellen für Orientierung, berufliche Entwicklung und psychologische Unterstützung finden. Um den rot-weiß-roten Wirtschaftsstandort weiter zu stärken.

Alle Informationen dazu finden sich ab sofort auf der Website www.safavi.at.