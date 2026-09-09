FPÖ - Guggenbichler: Jetzt macht sogar der rote Wirtschaftsverband gegen Ludwig mobil

Wien (OTS) -

„Wenn jetzt sogar der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband öffentlich niedrigere Energie- und Netzkosten fordert, ist das nichts anderes als eine Kampfansage an die eigene Wiener Stadtregierung“, erklärt der Wirtschaftssprecher der Wiener Freiheitlichen, LAbg. Udo Guggenbichler. „Offenbar hat mittlerweile selbst der rote Wirtschaftsverband genug von der wirtschaftsfeindlichen Politik von Bürgermeister Ludwig.“

Besonders bemerkenswert sei das plötzliche Umschwenken weil die SPÖ noch im Frühjahr im Gemeinderat gegen entsprechende Forderungen aus den eigenen Reihen gestimmt habe: „Damals hat die Rathaus-SPÖ die Anliegen ihres eigenen Wirtschaftsverbandes abgeschmettert. Heute fährt der SWV damit Kampagne. Deutlicher kann man sich ja von der eigenen Stadtregierung kaum distanzieren.“

Guggenbichler begrüßt daher ausdrücklich, dass sich der SWV bei Energie- und Netzkosten nun gegen den Kurs der Wiener SPÖ stellt. „Wer bereit ist, für die Wiener Betriebe gegen hohe Kosten und Belastungen aufzustehen, ist als Partner willkommen, auch wenn er noch ein rotes Parteibuch hat.“

Der Freiheitliche reicht dem SWV damit die Hand für eine gemeinsame wirtschaftspolitische Front: „Machen wir Schluss mit dem alten System, in dem Wirtschaftskammer und Rathaus Belastungen verwalten, statt Unternehmer zu entlasten. Wenn der SWV seinen neuen Oppositionskurs ernst meint, lade ich ihn zu einer Allianz für die Wiener Wirtschaft ein.“

Die FPÖ werde die Forderung nach einer Senkung der Energie- und Netzkosten jedenfalls erneut in die politischen Gremien tragen. „Dann kann der SWV beweisen, ob seine Kampagne mehr ist als rote Eigenwerbung. Unsere Hand ist ausgestreckt. Gemeinsam können wir das alte System aufbrechen und den Unternehmern endlich wieder eine starke Stimme geben“, so Guggenbichler abschließend.