  • 09.09.2026, 13:37:02
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SPÖ-Manninger zu Vergewaltiger-Netzwerk: Die Täter europaweit zur Verantwortung ziehen!

Österreich ist Teil von Europol-Operation Medusa

Wien (OTS) - 

„Wie heute bekannt wurde, wurde eine Frau von ihrem Ehemann betäubt, von mehreren Männern vergewaltigt und zu Tode gequält. Das Ausmaß an Gewalt und Verrohung unter Männern ist schockierend. Solche Taten müssen konsequent verfolgt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen, Freund*innen und Kolleg*innen der getöteten Frau“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. ****

„Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen hat sich die Bundesregierung zu einem gemeinsamen und koordinierten Vorgehen im Gewaltschutz bekannt. Wie wichtig diese ressortübergreifende Zusammenarbeit ist, zeigen die drei Fälle aus diesem Vergewaltigungsnetz. Daher ist es gut und richtig, dass auch Österreich nun der Europol-Operation MEDUSA beigetreten ist – eine länderübergreifende Kooperation, die Vergewaltigern das Handwerk legt. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Mindestens 57 Festnahmen, 158 geschützte Opfer und über 130 eingeleitete Ermittlungsverfahren (Stand Sommer 2026). Bei einer grenzübergreifenden Schwerpunktaktion in London wurden zudem 156 konkrete Verdächtige und Opfer identifiziert sowie hunderte neue Ermittlungsansätze gesichert. „Auch in Österreich müssen Vergewaltiger wissen, sie werden zur Verantwortung gezogen“, so Manninger.

„Die Sicherheit von Frauen hat oberste Priorität. Wir brauchen ein Sexualstrafrecht, das Frauen schützt und klar festhält, dass es ohne Zustimmung keinen Sex gibt“, so Manninger. Eine wichtige Maßnahme zum Schutz von Frauen ist die geplante elektronische Überwachung von Gefährdern. „In kürzester Zeit erreichen uns wieder erschütternde Berichte über Frauen, die von Männern geschlagen, misshandelt, gequält und ermordet werden. Diese Gewalt muss endlich ein Ende haben“, so Manninger. (Schluss) eb/ls

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