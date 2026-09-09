Grüne Wien/Wirnsberger zu neuer Abfallbehandlungsanlage: Jetzt Altkleiderverwertung vorantreiben

Wien (OTS) -

Heute wurde im Umweltausschuss mit den Stimmen der Grünen die Planung einer neuen Abfallbehandlungsanlage im Nordosten Wiens beschlossen. „Eine neue Abfallanlage ist eine gute Gelegenheit, ein immer größeres Abfallproblem in Wien endlich anzugehen, nämlich die Altkleider. Das Verbot von Altkleidercontainern im öffentlichen Raum war ein erster wichtiger Schritt. Nun muss die Stadt Wien gemeinsam mit sozialen Unternehmen die Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Altkleidern rasch selbst in die Hand nehmen und das System der MA 48 entsprechend ausbauen. Denn Altkleider sind der am schnellsten wachsende Müllberg in Wien“, so Umweltsprecherin Tina Wirnsberger von den Grünen Wien.



Bis 2030 rechnet die Stadt Wien mit etwa 9.000 Tonnen Alttextilien pro Jahr, ein Plus von 50 Prozent in zehn Jahren, die höchste jährliche Wachstumsrate unter allen Abfallfraktionen. Nur ein kleiner Teil wird in Wien für Re-Use aufbereitet, der Großteil wird in große Sortieranlagen in Europa verbracht, dort aussortiert und weiterexportiert.



„Wenn jetzt eine neue Abfallbehandlungsanlage geplant wird, dann muss das Problem Altkleider gleich mitgedacht werden. Es kann nicht sein, dass Altkleider als Müll in Ländern des Globalen Südens landen – auf offenen Deponien, in Flussläufen und bei jenen Menschen, die am wenigsten zu diesem Problem beigetragen haben“, so Wirnsberger. Deshalb brauche es auch dringend Maßnahmen an der Wurzel des Problems: „Die Stadtregierung muss aktiv gegen die Ursachen der Altkleiderberge vorgehen und Fast-Fashion-Konzernen einen Riegel vorschieben.“