Termine am 10. September 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, PK- Klinik Donaustadt zur Dachgleichen-Feier des Rohbaus der neuen Speisenversorgung mit u.a. Herwig Wetzlinger, Wiener Gesundheitsverbund (22., Klinik Donaustadt, Langobardenstraße 122)



10.30, PK der FPÖ Wien, „Wiens Sicherheitsabrüsten hat begonnen - Neues Dienstzeitmodell in der Praxis“, mit Wiener FPÖ Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger (1., FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452) (Schluss) red

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