- 09.09.2026, 13:23:02
- /
- OTS0127
Termine am 10. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, PK- Klinik Donaustadt zur Dachgleichen-Feier des Rohbaus der neuen Speisenversorgung mit u.a. Herwig Wetzlinger, Wiener Gesundheitsverbund (22., Klinik Donaustadt, Langobardenstraße 122)
- 10.30, PK der FPÖ Wien, „Wiens Sicherheitsabrüsten hat begonnen - Neues Dienstzeitmodell in der Praxis“, mit Wiener FPÖ Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger (1., FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK