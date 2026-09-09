Vernissage im ORF Vorarlberg: „Die Katze beißt sich in den Schwanz“

Wien (OTS) -

Mit der Ausstellung „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ der Vorarlberger Künstlerin Elena Apollonio verwandelt sich das Foyer des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn erneut in eine Bühne für die Vorarlberger Gegenwartskunst. Am Abend des 8. September 2026 eröffneten ORF-Landesdirektor Markus Klement und Bundesrat Christoph Thoma gemeinsam die großformatige Installation. Thoma betonte, wie anschaulich hier der ORF Vorarlberg dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachkomme, Kunst und Kultur zugänglich zu machen, und bedankte sich ausdrücklich bei ORF-Landesdirektor Markus Klement sowie Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz. Anschließend sprach Ölz mit Künstlerin Elena Apollonio über deren Arbeit im Beisein von Künstler Marbod Fritsch, Kurator der Reihe „Kunst im Funkhaus“. DJ Gerry sorgte für die stimmungsvolle Soundkulisse.

Fragil und spielerisch: Malerei trifft Skulptur

Die 1989 in Bregenz geborene Künstlerin Elena Apollonio lebt und arbeitet in Wien, wo sie auch Grafik und Druckgrafik sowie TransArts studierte. Sie hat bereits international ausgestellt, ihre nächste Station ist ein „Artist in Residence“-Aufenthalt in China. Mit der aktuellen Ausstellung im ORF-Landesfunkhaus präsentiert sie ihre Werke erstmals in Vorarlberg.

Die Künstlerin arbeitet auch am Theater an der Wien als Requisiteurin. Das Theater überträgt sie u. a. auf ihre Kunst, wenn sie Ausstellungsfläche als Bühne versteht. In ihrer farbenfrohen großformatigen Installation im Foyer des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg verbindet sie Malerei und Skulptur, die Werke stehen frei im Raum, fragil auf mit Beton ausgegossenen Kinderschuhen balancierend. Hier sind Bilder nicht abhängig von einer Wand, sondern erschaffen im Raum ihre eigene Struktur. Unterschiedliche Textilien und Verarbeitungstechniken legen sich übereinander, Variationen der Buchstaben A und H ziehen sich auf spielerische Weise durch die Werke. Apollonios intensive Auseinandersetzung mit Sprachbildern und Bildsprache manifestiert sich auch im Ausstellungstitel. „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ ist bis 1. November 2026 täglich im Foyer des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn zu sehen.

Mehr als hundert Gäste folgten Einladung zur Ausstellungseröffnung

Dass Elena Apollonios farbenfrohe Werke alle Generationen ansprechen, war bei der Vernissage eindrücklich zu sehen: Der jüngste Ausstellungsbesucher zählte noch kein Jahr, während die älteste Besucherin 92 Jahre alt war. Neben Bundesrat Christoph Thoma fanden sich u. a. Christian Bernhard (ehemaliger Kulturlandesrat), Kathrin Dünser (vorarlberg museum), Thomas Häusle (Direktor Kunstraum Dornbirn), Nina Fritsch (Leiterin Kulturamt Lustenau), Margot Prax (Galerie.Z) und Johannes Inama (Leiter Küefer-Martis-Huus Ruggell im Fürstentum Liechtenstein) ein. Auch viele Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg waren mit dabei wie beispielsweise Tone Fink, Roland Adlassnig, Harald Gmeiner, Michaela Kessler (die bereits im Rahmen des „Kulturpreis Vorarlberg 2024“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg ausgestellt hat), Rudl Lässer, Francesca Motta, Amanda Rechtsteiner und Uta Belina Waeger. Weiters anwesend waren u. a. Angelika Simma-Wallinger (Chefredakteurin ORF Vorarlberg), Sonja Mohr (Finanzen & Controlling ORF Vorarlberg), Sportkoordinator Thomas König (ORF Vorarlberg), Eva-Maria Thurnher (Büro für kuratiertes Denken) sowie Raffaela Rudigier-Gerer und Sebastian Gerer (Zirkushalle Dornbirn).