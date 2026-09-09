Stabat Mater von Pergolesi am 10. Oktober im Wiener Musikverein

Wien (OTS) -

Bereits als großer Erfolg in Großbritannien, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden gefeiert, macht die Konzerttournee von Stabat Mater am 10. Oktober 2026 Halt in Wien. Der Veranstalter Red Events präsentiert das außergewöhnliche Konzert im Wiener Musikverein:

Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater wird vom international renommierten belgischen Ensemble La Chapelle Sauvage unter der Leitung von Karel De Wilde aufgeführt. Als Solisten sind die Sopranistin Abigail Barker und der Countertenor Gleb Zakharov, beide aus London, zu erleben.

Tickets unter: www.musikverein.at/stabat-mater

Stabat Mater von Pergolesi

Datum: 10.10.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Musikverein

URL: https://musikverein.at/konzert/stabat-mater-von-giovanni-battista-pergolesi-0012f507/