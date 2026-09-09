  • 09.09.2026, 12:52:02
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Auftakt der fünften „Soko Linz“-Staffel mit bis zu 488.000 in ORF 1

28 Prozent Marktanteil bei 12–29; nächste Episode „Video Girls & Loverboys“ am 15. September

Wien (OTS) - 

Nach der vierten Staffel mit neuformiertem Team und Rekorden sowohl bei der durchschnittlichen Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen geht es für die „Soko Linz“ in ihrer insgesamt fünften Saison mit neuen Fällen weiter. Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill und Co bekamen es in der Auftaktfolge gestern, am Dienstag, dem 8. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 gemeinsam mit bis zu 488.000 Zuseherinnen und Zuseherin mit einem „Bodycheck“ zu tun. Im Durchschnitt sahen 458.000 (vorläufige Gewichtung) bei 22 Prozent Marktanteil (12+) die Episode rund um den Tod eines Eishockeyspielers. Besonders gefragt war der Staffelstart in der jungen Zielgruppe 12–29, wie der Marktanteil von 28 Prozent zeigt. Weiter gehen die „Soko Linz“-Ermittlungen am Dienstag, dem 15. September, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON, wenn in einer neuen Folge „Videogirls & Loverboys“ in den Fokus rücken.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Linz“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung.

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