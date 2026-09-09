  • 09.09.2026, 12:16:03
  • /
  • OTS0116

IV: Klimaneutralität 2040 ist Hypothek für den Standort

Österreichischer Alleingang gefährdet Wertschöpfung und Zehntausende Arbeitsplätze ohne Klima zu helfen– Schluss mit Gold Plating

Wien (OTS) - 

Für die Industriellenvereinigung (IV) ist die im heutigen Ministerrat beschlossene rechtliche Verankerung der Klimaneutralität bis 2040 ein wirtschaftspolitischer Irrweg. „Es bringt nichts, um einen exorbitant hohen Preis den Musterschüler bei der Klimaneutralität spielen zu wollen. Damit werden Unternehmen, Arbeitsplätze und unsere Wertschöpfung gefährdet“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. „Diesen Weg zu gehen, heißt, der Wirtschaft zu schaden, ohne dem Klima zu helfen.“

Durch das gemeinsame europäische Ziel der Klimaneutralität 2050 entstünde ein klimapolitisches Nullsummenspiel zum Schaden des heimischen Standortes: Während andere Mitgliedstaaten entsprechend länger mehr emittieren könnten, würden heimische Unternehmen und Haushalte die vollen Kosten einer frühzeitigen Umstellung und damit vorgezogenen Abschreibung des fossilen Kapitalstocks tragen. Zahlreiche Bereiche wären mit einem frühzeitigen Transformationsdruck konfrontiert, von der Bauwirtschaft und Industrie, der Gaswirtschaft bis hin zu Verkehr und Transport. Damit setze das Ziel 2040 auch die Inflationsspirale weiter in Gang.

„Klimaneutralität 2040 bedeutet einen substanziell höheren Kosten- und Finanzierungsdruck für die Unternehmen, der jährliche Investitionsbedarf würde erheblich steigen. Die Industrie hat sich längst auf das europäische Klimaziel 2050 eingestellt, das bereits sehr ambitioniert ist. Alles andere ist eine zusätzliche Wettbewerbsverzerrung innerhalb des Binnenmarktes zu Lasten des Wirtschaftsstandortes, ohne Mehrwert für die europäische Treibhausgasbilanz“, so Neumayer.

Die vorgesehene Aufhebung des CO2-Speicherverbots sowie beschleunigte UVP-Verfahren sind aus Sicht der Industriellenvereinigung prinzipiell zu begrüßen. „Doch auch bei Umweltverträglichkeitsprüfungen und bei der CO2-Speicherung gilt: Wir müssen uns endgültig von jeglichem Gold Plating verabschieden, andernfalls verlieren wir auch innerhalb Europas weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Die unionsrechtlichen Vorgaben sind ohnedies streng genug“, so Neumayer. Für unrealistisch hält die IV zudem die Beschränkung des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar. Alleine mit Blick auf die Energiewende käme es zu einer deutlich höheren transformativen Bodenbeanspruchung bis 2030.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright