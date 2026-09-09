BYD erstmals am Stockerl bei den Volumensmarken

Wien (OTS) -

BYD setzt seinen dynamischen Wachstumskurs am österreichischen Automobilmarkt ungebremst fort. Seit März 2026 zählt der weltweit führende Hersteller von Elektroautos und New Energy Vehicles durchgehend zu den zehn erfolgreichsten Automarken Österreichs. Mit 7.830 Neuzulassungen seit Jahresbeginn und einem Marktanteil von 3,7 Prozent liegt BYD aktuell bereits auf Rang 8 am Gesamtmarkt.

Platz 6 am Gesamtmarkt

Besonders bemerkenswert: Schon nach acht Monaten wurden heuer über 800 BYDs mehr neu zum Verkehr zugelassen als im gesamten Jahr 2025. Damals hatte die Marke mit knapp 7.000 Neuzulassungen bereits ein Rekordjahr und ein Wachstum von rund 75 Prozent erzielt. In Summe fahren damit mittlerweile mehr als 20.000 BYDs auf Österreichs Straßen.

Im August folgte nun der nächste Meilenstein: BYD erreichte mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent den sechsten Platz bei den Pkw-Neuzulassungen am österreichischen Gesamtmarkt – die bislang beste Monatsplatzierung der Marke seit ihrem Start in Österreich. Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria: „ Wir sind wirklich demütig gegenüber diesem August-Ergebnis, weil wir am Gesamtmarkt mit Platz 6 eine neue Spitzenposition erreichen konnten. Besonders freut uns aber der Blick auf die Volumensmarken: Lässt man die Premiummarken mit ihrem traditionell hohen Firmenkundenanteil außer Betracht, stehen wir im August hinter Volkswagen und Škoda erstmals am Stockerl. Und das mit einem Privatkundenanteil von fast 70 Prozent. Vor wenigen Jahren wäre eine solche Position für BYD in Österreich kaum vorstellbar gewesen. “

Konstantes & nachhaltiges Wachstum als Credo

Die Entwicklung unterstreicht die nachhaltige Etablierung von BYD in Österreich, die sich auch auf ein flächendeckendes Händlernetz stützt, das heuer auf knapp 60 Standorte wachsen wird. Dzihic: „ Für uns ist entscheidend, dass das Wachstum nicht aus einem einzelnen starken Monat kommt, sondern sich konstant positiv entwickelt – das ist unser Credo seit wir im Jänner 2023 gestartet sind. Unser Anspruch bleibt daher unverändert: Wir wollen nachhaltig wachsen, langfristig das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden rechtfertigen und BYD dauerhaft unter den führenden Automarken Österreichs verankern. Unsere HändlerpartnerInnen sind das Fundament dazu, wobei uns das etablierte Händlernetz auch von allen anderen neuen chinesischen Mitbewerbern deutlich abhebt. “

UNIQA & BYD: Komplementäre Stärken, ein gemeinsames Ziel

Dafür setzt BYD in Österreich auch auf die Lokalisierung von Schlüsselangeboten mit heimischen Unternehmen. So ergänzt seit Februar 2026 etwa UNIQA das Angebot von BYD in Österreich um passende Kfz-Versicherungslösungen. Die Kooperation baut auf komplementären Stärken auf: BYD als dynamischste Marke am österreichischen Automarkt, UNIQA mit einer langjährigen Erfahrung als Marktführerin im Kfz-Bereich. Im Rahmen der Zusammenarbeit können Kundinnen und Kunden die passende Versicherung direkt beim Fahrzeugkauf über teilnehmende BYD-Händler abschließen. Um eine kompetente Beratung und reibungslose Abwicklung sicherzustellen, unterstützt UNIQA die Händler mit Schulungen, persönlichen Ansprechpersonen und laufender Betreuung.

„ Für viele Kundinnen und Kunden ist es hilfreich, wenn sie Fahrzeug und Versicherung direkt im Autohaus abschließen können. Damit das einfach funktioniert, setzen wir auf die enge Zusammenarbeit mit den Händlern, persönliche Betreuung und direkte Ansprechpersonen. Wir freuen uns, dass das Angebot sehr gut angenommen wird “, sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei UNIQA.