Sekunden retten Leben – Initiative #DieRichtigeAdresse für ganz Österreich!

Wien (OTS) -

Stellen Sie sich vor, ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Notfall, doch entscheidende Minuten gehen verloren, weil die Hausnummer hinter einer Efeu-Wand verschwindet oder bei einem Hochhaus der Name an der Klingel fehlt. Bei einer Wohnsiedlung mit komplexer Hausbezeichnung, die vier verschiedene Zufahrten hat, findet die Feuerwehr im Notfall vielleicht genau Ihren Eingang nicht, weil die Beschriftung unklar ist. Auch die Post kann wichtige Briefe und Pakete – wie Pensionsbescheide oder Medikamente – nur zustellen, wenn die Empfänger*innen klar ersichtlich sind. Und auch für behördliche Schriftstücke ist es essenziell, dass die Adresse stimmt.

Gemeinsam bringen das Österreichische Rote Kreuz, der Österreichische Bundesfeuerwehrverband, die Österreichische Post sowie der Städtebund und der Gemeindebund die Initiative #DieRichtigeAdresse an den Start. Bereits 2023 wurde dasselbe Kampagnenkonzept regional in Tirol sehr erfolgreich umgesetzt, alle Partnerorganisationen berichten von deutlichen Verbesserungen bei der Auffindbarkeit von Adressen seit der Kampagne. Nun wird die Initiative österreichweit umgesetzt.

„ Wir möchten die Österreicher*innen nicht nur informieren, sondern aktivieren: Eine gut sichtbare Hausnummer, beschriftete Klingeln und klare Beschriftungen sind die einfachste Lebensversicherung der Welt. Egal ob Feuerwehr, Rotes Kreuz, Österreichische Post oder behördliche Schriftstücke aus Stadt- und Gemeindeverwaltungen, wie etwa Meldebehörden: alle fünf Organisationen sind aus unterschiedlichen Gründen auf korrekte und gut sichtbare Wohnadressen angewiesen. Um die Bevölkerung zu sensibilisieren, bündeln wir unsere Kräfte und lenken so gemeinsam die Aufmerksamkeit der Österreicher*innen auf dieses wichtige Thema “, so Feuerwehrvizepräsident Günter Trinker.

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl: „ Gut sichtbare Hausnummern und korrekt beschriftete Klingeln retten im Ernstfall Zeit – und machen auch die Arbeit der Gemeinden einfacher und verlässlicher. Wer seine Adresse aktuell und gut erkennbar hält, leistet mit wenigen Handgriffen einen wichtigen Beitrag für Sicherheit und ein funktionierendes Miteinander. Ich appelliere daher an alle Bürgerinnen und Bürger mitzuhelfen und die Aktion #DieRichtigeAdresse zu unterstützen – damit wir alle gut und rasch helfen können, wenn es die Situation verlangt. “

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „ Nicht nur für Blaulichtorganisationen und die Post ist eine ordnungsgemäße Adressierung wichtig, sondern auch für Städte und Gemeinden, wenn zum Beispiel behördliche Schriftstücke versendet werden. Zudem soll ein Abgleich der Adressen zwischen Hausverwaltungen und Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) stattfinden – auch um bei Neuanmeldungen im zentralen Melderegister (ZMR) Klarheit zu schaffen. “

Worum geht es?

Eine gut sichtbare und hell beleuchtete Hausnummer, der Hinweis zum Stiegenaufgang oder vollständig mit Name und Topnummer beschriftete Gegensprechanlagen, Briefkästen und Wohnungstüren entscheiden im Notfall über wichtige Minuten, weisen Rettungskräften den Weg oder tragen dazu bei, dass eine dringende Sendung korrekt zugestellt werden kann und nicht retourniert werden muss.

Dominik Nagel, Leitung Distribution Ost, Österreichische Post AG: „ Unsere Zusteller*innen sind täglich in ganz Österreich unterwegs und bringen Pakete und Briefe verlässlich an die richtige Adresse. Damit das gelingt, brauchen sie vor Ort vor allem eines: eindeutig beschriftete Briefkästen, klar zuordenbare Klingelschilder und Hinweise an der Wohnungstür. Wer seine Beschriftungen aktuell hält, erleichtert nicht nur der Post die Zustellung, sondern hilft auch Einsatzkräften, im Ernstfall schneller ans Ziel zu kommen. “

Ein einmaliger Zeitaufwand von wenigen Minuten reicht aus, um alle Beschriftungen zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Feuerwehr und Rotes Kreuz im Notfall schnell helfen können oder alle Pakete und Briefe korrekt zugestellt werden.

Beschriftungen an drei Stellen notwendig

Zum einen ist dies die Hausnummer. Wenn das Rote Kreuz oder die Feuerwehr zu einem Notruf gerufen werden, so werden die Koordinaten und die genaue Adresse von der Leitstelle direkt auf den Bordcomputer im Fahrzeug übermittelt. Die Mitarbeiter*innen fahren die Adresse direkt an. Am Ziel angekommen, ist es für das Team wesentlich, die Hausnummer bereits aus dem Fahrzeug heraus zu erkennen. Alles, was Hausnummern verdeckt, wie Plakate, Sträucher oder Bäume, Laternen, Masten, saisonale Dekorationen oder im ungünstigsten Fall fehlende Hausnummern, erschweren das Auffinden des Zielobjektes. „ Daher richtet sich unsere Bitte an alle Hausbesitzer*innen, zu prüfen, ob die Beschriftung aus der Distanz und aus allen Richtungen kommend gut sichtbar ist “, sagt Monika Stickler, die stellvertretende Bundesrettungskommandantin des Österreichischen Roten Kreuzes. Die zweite wichtige Beschriftung ist jene der Haustürglocke. Dies gilt vor allem für Mehrparteienhäuser. Eine vollständige Beschriftung der Haustürglocke umfasst zumindest den Nachnamen, eventuell das Stockwerk und jedenfalls die Türnummer. „Drittens“, so Stickler weiter, „ist auch die Wohnungstür vollständig zu beschriften. Auch hier bitten wir darum, zumindest den Nachnamen anzubringen. Sollten die Bewohner*innen unterschiedliche Nachnamen führen, ist es wünschenswert, alle Namen an der Tür zu vermerken. Nachdem Sie den Notruf abgesetzt haben, bitte alle Türen öffnen, das Licht aufdrehen und wenn möglich jemanden als Einweiser*in zur ersten Türe senden“, ergänzt Monika Stickler.

Weitere Informationen, Fotos und Videos finden Sie auf der Seite der Kampagne unter www.dierichtigeadresse.at.

Weiteres Material zur Kampagne finden Sie unter http://fire.cc/dra.

Für Rückfragen stehen zur Verfügung:

Andreas Rieger, MA

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Stabsstelle Kommunikation

+43 664 88279831

[email protected]

www.bundesfeuerwehrverband.at

Susanne Straif

Österreichisches Rotes Kreuz

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+43 664 500 28 19

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www.roteskreuz.at

Österreichische Post AG

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+43 57767 – 32010

[email protected]

post.at/presse

Mag. Katharina Kunz

Öffentlichkeitsarbeit Österreichischer Städtebund

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0676 911 88 99 83

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www.staedtebund.gv.at

Andreas Steiner, BA MA

Pressesprecher

Österreichischer Gemeindebund

Löwelstraße 6

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0664/8238476

+43 1/512 14 80 - 24

[email protected]

www.gemeindebund.at